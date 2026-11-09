컴투스, 대학생 대상 멘토링 프로그램 4기 모집

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 9일 게임업계 진로 희망 대학생 멘토링 참가자를 모집했다
- 모집은 16일 오전 10시까지며 5학기 이상 재학생이 지원할 수 있다
- 교육은 12월 4일 본사에서 5개 직무 특강과 멘토링으로 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 게임업계 진로를 희망하는 대학생을 위한 직무 탐색 프로그램 '컴투스 멘토링 스쿨' 4기 참가자를 모집한다. 모집 마감은 16일 오전 10시다.
이 프로그램은 게임 산업과 다양한 직무에 대한 정보를 제공하고 현직자와의 소통 기회를 주는 무상 교육이다. 5학기 이상 수료한 대학교 재학생이면 지원할 수 있으며 게임기획·프로그래밍·아트·사업 및 마케팅·AI 등 5개 직무 분야를 모집한다.
교육은 12월 4일 컴투스 본사에서 오프라인으로 진행된다. 게임업계 취업을 주제로 한 키노트 강연으로 시작해 개발·사업 및 마케팅·AI 등 주요 분야별 특강과 질의응답이 이어진다. 새롭게 신설된 AI 특강을 통해 게임 산업의 최신 기술과 관련 직무를 학습할 수 있다.
이후 참가자들은 관심 직무에 따라 현직자와의 그룹 멘토링에 참여하며 참가자 간 네트워킹 시간도 마련된다.
origin@newspim.com