정태영 현대카드 부회장, 뉴욕현대미술관 '명예 이사' 선임

AI 핵심 요약beta
- 현대카드는 정태영 부회장이 9일 MoMA 명예 이사로 선임됐다고 밝혔다.
- 정 부회장은 한국 작가 해외 진출과 미술 연구·교류를 지원해 온 공로를 인정받았다.
- 정 부회장은 MoMA 장기 비전과 주요 프로그램 기획에 대한 자문을 맡게 됐다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드는 정태영 현대카드 부회장이 뉴욕현대미술관(MoMA)의 '명예 이사(Honorary Trustee)'로 선임됐다고 9일 밝혔다.
정 부회장은 지난 20여 년간 양혜규·김아영 작가의 MoMA 개인전을 지원하며 한국 작가들의 해외 진출을 도왔고, 큐레이터 연구 교류와 전시·출판물 국내 소개를 통해 미술 저변을 넓혀왔다. 미술관 측은 이러한 근현대미술 연구·교류 공로를 인정해 그를 명예 이사로 지정했다.
MoMA 명예 이사는 전문성을 바탕으로 미술관 중장기 발전과 주요 의사결정에 대한 전략적 자문을 수행하는 직책이다. 정 부회장은 향후 명예 이사로서 MoMA의 장기 비전 수립과 주요 프로그램 기획을 지원하게 된다.
크리스토프 셰릭스 MoMA 관장은 "정 부회장은 한국에서 MoMA의 입지를 다지고 큐레이터와 관람객이 한국 미술을 깊이 이해할 수 있도록 길을 열었다"며 "기술과 혁신의 가능성을 살려 예술과 관객을 연결하는 방식을 제시해 왔다"고 선임 배경을 설명했다.
정 부회장은 "현대카드는 예술을 후원하는 것이 아니라 예술로부터 지원받고 있다"며 예술을 기업의 창의성과 혁신을 이끄는 원천으로 바라보고 있음을 전했다.
한편 1929년 설립된 뉴욕현대미술관은 근현대미술 소장품을 바탕으로 전 세계 관람객 대상 전시와 온·오프라인 프로그램을 운영 중이며, 도서관과 아카이브, 보존 연구 시설을 통해 학술 연구를 지원하고 있다.
eoyn2@newspim.com