정점식, 신천지 특검 도입 촉구..."민주당 비밀연합 의혹 국민 모두에 알려야"

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"조사자료 국민에게 공개해야…비공개 열람 결과 신뢰 못 해"

"조직적 입당 규모·자료 출처 검증 필요…강제수사 촉구"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 9일 더불어민주당의 신천지 교인 집단 입당 의혹과 관련해 특별검사 도입을 촉구했다. 민주당이 자체 조사 결과를 일부 당내 인사에게만 공개하는 것은 부적절하다며 자료 전면 공개와 강제수사를 요구했다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 '신천지 특검을 요구합니다'라는 제목의 글을 올리고 "민주당이 지난주 금요일부터 신천지 집단입당 의혹 관련 자료를 의원들과 지역위원장들에게만 개별 열람을 진행하고 있다"며 "민주당 의원들뿐 아니라 우리 국민 모두 진실을 알 권리, 진실을 검증할 권리가 있다"고 밝혔다.

그는 "자료를 즉각 국민들에게 공개해야 한다"며 "우리는 '민주당-신천지 비밀연합의 증거가 없다'는 김민석 대표의 주장을 신뢰할 수 없다. 열람조차 못 하는 엉터리 비공개 조사 결과를 우리가 무슨 수로 신뢰할 수 있겠느냐"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 9일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '이재명 재판취소 특검법 저지' 1인 시위를 하고 있다. 2026.11.09 mironj19@newspim.com

특히 조사 자료의 출처와 신빙성에 의문을 제기했다. 정 원내대표는 "가장 근본적인 질문은 자기 당의 당원이 신천지 교인인지 아닌지를 무슨 수로 파악할 수 있느냐는 것"이라며 "민주당이 신천지 교인 명부를 갖고 있기라도 하느냐"고 반문했다.

이어 "민주당 내에서도 자료의 출처와 신빙성이 의문스럽다는 목소리가 나온다는데 당연하다"며 "민주당은 즉각 신천지 입당 규모 데이터의 출처를 공개해야 한다"고 요구했다.

정 원내대표는 민주당 내부에서도 조직적 입당 가능성이 제기되고 있다는 점을 강조했다.

그는 조계원 민주당 의원이 "사이비 종교단체가 민주당의 민주적인 의사결정과 선거 과정에 개입하기 위해 조직적으로 가입한 정황이 드러난 것"이라고 발언한 점과 이용우 의원이 "일정 부분 조직적 입당 규모는 있는 것 같다"고 언급한 점을 거론했다.

그러면서 "민주당 의원들도 신천지의 당내 선거 개입과 조직적 입당 가능성이 의심스럽다고 하는데 이걸 그냥 덮고 갈 수 있느냐"며 "이대로 수사 없이 넘어간다면 명백한 범죄은닉, 범죄은폐"라고 주장했다.

정 원내대표는 "우선 민주당에서 수집한 신천지 비밀연합과 관련된 제보, 진술, 증언들의 진위 여부를 검증해야 한다"며 "누가, 언제, 무슨 지시를 내려서 얼마나 많은 조직적 가입이 이뤄졌는지 파악해야 한다. 방법은 강제수사밖에 없다"고 강조했다.

앞서 국민의힘이 통일교와 신천지 의혹에 대한 개별 특검 도입을 제안했던 점도 언급했다.

그는 "올해 초 우리 당은 이재명 정권의 물타기성 통일교-신천지 '같이 특검'이 아니라 '통일교 특검 따로, 신천지 특검 따로' 진행해서 각각 면밀하게 살펴볼 것을 제안했다"며 "그때 우리 당의 제안대로 신천지 특검을 도입했으면 민주당-신천지 비밀연합 의혹도 들여다봤을 것"이라고 했다.

또 "통일교-신천지 합수본으로 야당만 먼지 털듯이 수사하고 나서 민주당의 의혹은 데이터 출처도 모르는 엉터리 조사 결과 하나 믿고 덮겠다는 것은 도저히 용납할 수 없는 야당 탄압"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "신천지 특검 도입을 요구한다. 민주당-신천지 비밀연합 의혹을 특검으로 강제수사해 진실을 밝혀낼 것을 촉구한다"며 "특검 수사로 깔끔하게 정리하고 가는 게 민주당 입장에서도 좋을 것"이라고 말했다.

이어 "민주당이 특검을 거부한다면 신천지와의 유착을 스스로 인정하는 것"이라며 "엉터리 조사 결과 열람을 중단하고 특검 도입에 협조할 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com