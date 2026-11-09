우리금융미래재단, 충남 계룡대서 '군인 우리히어로 기금' 5억원 전달

AI 핵심 요약beta
- 우리금융미래재단이 5일 계룡대 육·해·공군본부에 군인 우리히어로 기금 5억원을 전달했다
- 재단은 순직·공상 군인과 유가족에게 치료·재활비와 생계비 등을 지원했다
- 올해부터 자녀 장학금과 성장물품 등 군인 가족 지원도 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융미래재단이 지난 5일 충남 계룡대 육·해·공군본부를 방문해 '군인 우리히어로 기금' 5억원을 전달했다고 9일 밝혔다.
'군인 우리히어로 지원사업'은 국가와 국민을 위해 헌신한 군인과 유가족을 지원하는 우리금융미래재단의 주요 사회공헌 활동이다. 재단은 2022년부터 5년 연속 육·해·공군본부에 기금을 전달하며 순직하거나 부상을 입은 공상 군인과 유가족 지원을 추진하고 있다.
올해는 지난 6월 국방부와 체결한 업무협약에 따라 지원 범위를 넓혔다. 순직·공상 장병 대상 치료·재활비 및 생계비 지급에 더해, 자녀 장학금과 성장물품 지원 등 군인 가족 관련 지원을 한층 강화했다.
임종룡 우리금융미래재단 이사장은 "국가와 국민을 위해 헌신하는 제복 공무원과 가족들이 자부심을 가질 수 있도록 관계 기관과 협력해 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
한편 우리금융은 군인 외에도 경찰과 소방관 등 사회 안전을 담당하는 제복 이행자를 지원하는 '우리히어로 지원사업'을 운용 중이다. 이러한 활동을 바탕으로 지난해 소방청장 표창을 받은 데 이어 지난달 '제81주년 경찰의 날' 대통령 표창을 수상한 바 있다.
eoyn2@newspim.com