SK바이오팜, '링스' 입주사 31곳 선정…K바이오 미국 진출 지원

FDA 인허가·법인 설립·기술이전 등 1대1 자문

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 국내 제약·바이오 기업 31곳을 미국 현지 지원 플랫폼 'SK라이프사이언스 링스(LinX)'의 입주사로 선정했다. 입주사에 사무공간을 제공하고 미국 식품의약국(FDA) 인허가 자문부터 현지 사업 파트너 발굴까지 지원한다.

링스는 SK바이오팜이 지난 6월 미국 자회사 SK라이프사이언스 사무실에 마련한 약 160평 규모의 개방형 혁신 플랫폼이다. 이번에 선정된 입주사는 의약품, 디지털 헬스, 인공지능(AI), 의료기기, 플랫폼 기술 등 다양한 분야의 기업으로 구성됐다. 이들 기업은 현지 사무공간과 회의실을 이용할 수 있다.

SK라이프사이언스 LinX 공용사무공간 [사진=SK바이오팜]

기업별 지원은 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주도하는 'K-바이오 글로벌 이노베이션 링스' 컨소시엄과 연계해 진행한다. SK라이프사이언스는 임상 개발과 FDA 대응, 사업개발 분야의 사내 전문가를 연결한다. KOTRA는 기업별 수요를 파악하고 현지 파트너 발굴과 상담을 지원한다. 재미한인제약인협회(KASBP) 뉴저지·뉴욕 지부는 FDA 규제와 특허 분야의 외부 전문가를 연결한다.

입주사를 대상으로 한 1대1 자문은 FDA·인허가, 법인 설립·세무, 지식재산권·특허 전략, 임상·기술이전, 사업개발 등 5개 분야에서 이뤄진다. 미국 투자와 비자, 회계 등 현지 정착에 필요한 정보를 다루는 세미나와 교육도 운영한다. 글로벌 제약·바이오 행사와 연계해 기업별로 협력 상대를 찾고, 현지 투자자와 제약사에 기술을 소개하는 자리도 마련할 계획이다.

SK바이오팜은 뇌전증 치료제 세노바메이트를 개발해 FDA 승인을 받고 미국에서 직접 판매하며 쌓은 경험을 사내 전문가 세미나 등을 통해 공유할 방침이다. 링스를 거점으로 국내 기업과 미국 현지 기관·기업 간 공동 사업 기회도 발굴한다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "미국 시장은 좋은 기술만으로 진입하기 어려운 만큼, 현지에서 어떻게 사업을 만들어가는지에 대한 경험과 네트워크가 중요하다"며 "각 기업의 기술이 현지의 파트너와 사업 기회로 이어질 수 있도록 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com