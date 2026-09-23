[2026AG] '어깨 부상' 김우민, 자유형 800m 출전 결국 포기…400m 정상 출전 목표

AI 핵심 요약beta
- 김우민이 23일 어깨 부상으로 아시안게임 자유형 800m를 포기했다.
- 김우민은 22일 자유형 1500m서 통증이 심해져 8위에 그쳤다.
- 김우민은 25일 자유형 400m 정상 출전을 목표로 준비했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 어깨 부상을 안고 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 한국 수영 간판 김우민(강원특별자치도청)이 남자 자유형 800m 출전을 포기했다. 다만 주 종목인 자유형 400m은 정상 출전을 목표로 준비하고 있다.
대한수영연맹 관계자는 23일 "김우민의 어깨 부상과 관련해 공식 메디컬 리포트를 받아 대회 조직위원회에 남자 자유형 800m 불참 의사를 전달할 예정"이라고 밝혔다.
이로써 김우민의 아시안게임 자유형 800m 2연패 도전은 무산됐다. 김우민은 2022 항저우 아시안게임 자유형 800m에서 7분 46초 03의 한국 신기록을 세우며 금메달을 차지했다.
김우민은 이번 대회를 준비하는 과정에서는 왼쪽 어깨 회전근개(극상근)와 상부 관절와순(SLAP) 부분 파열, 충돌증후군 진단을 받았다.
부상 사실을 외부에 알리지 않은 채 대회에 출전한 김우민은 지난 21일 남자 계영 800m에서 동메달을 합작했다. 22일에는 남자 자유형 1500m 결승에 나섰지만, 레이스 도중 어깨 통증이 심해지면서 15분 16초 52로 8위에 머물렀다.
김우민은 경기 직후 남은 종목 출전 의지를 보였지만 추가 부상 가능성과 선수 보호를 고려해 코치진과 논의한 끝에 장거리 종목인 자유형 800m에는 나서지 않기로 했다.
김우민이 빠지면서 24일 열리는 남자 자유형 800m에는 김준우(강원특별자치도체육회)가 한국 선수로 홀로 출전한다. 대신 김우민은 25일 열리는 자유형 400m에는 정상적으로 출전하는 것을 목표로 준비하고 있다.
football1229@newspim.com