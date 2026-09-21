[2026AG] 남자 계영 800ｍ 2연패 물거품…中-日 이어 동메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 계영 800m 대표팀이 21일 동메달을 땄다.
- 김준우·김우민·이호준·황선우가 7분06초76을 기록했다.
- 중국이 아시아 신기록으로 금메달, 일본이 은메달을 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 수영 계영 800m 대표팀이 아시안게임 2연패 도전 끝에 동메달을 목에 걸었다.
김준우, 김우민, 이호준(이상 강원도청), 황선우로 전열을 짠 한국 대표팀은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 계영 800m 결선에서 7분06초76을 기록하며 3위로 터치패드를 찍었다. 지난 2022 항저우 대회에서 아시안게임 수영 단체전 사상 첫 금메달을 합작했던 한국은 대회 2연패 달성에는 실패했다.
앞서 치러진 예선에서 김민섭(경북체육회), 양재훈, 김준우, 이호준이 출전해 7분14초35로 전체 3위를 기록하며 결선행을 확정한 한국은 결선 무대에서 에이스 김우민과 황선우를 투입해 전력을 극대화했다.
결선에서 한국은 김준우를 1번 영자로 내세운 뒤 김우민과 이호준을 거쳐 마지막 앵커 황선우에게 바톤을 넘기는 작전을 가동했다. 하지만 경기 초반부터 일본과 중국이 치열한 선두 다툼을 벌이며 치고 나갔고 한국은 간격을 좁히지 못한 채 3위 자리를 유지했다.
마지막 주자로 나선 황선우가 막판 스퍼트를 올렸으나 순위를 뒤집기엔 역부족이었다. 치열한 접전 끝에 중국이 마지막 턴에서 역전에 성공하며 7분00초17의 아시아 신기록을 세우고 금메달을 차지했다. 선두를 달리다 막판 역전패를 당한 일본은 7분01초05로 은메달을 목에 걸었다.
한국 수영 대표팀은 오는 24일 열리는 남자 400m 계영에서 다시 한번 메달 사냥에 나선다.
psoq1337@newspim.com