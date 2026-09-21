[2026AG] 윤지환-김승환, 남녀 배영 50m서 나란히 '값진 동메달'

AI 핵심 요약beta
- 윤지환과 김승원이 21일 아시안게임 배영 50m서 동메달을 땄다.
- 윤지환은 남자 결승서 24초54로 3위에 올랐다.
- 김승원은 여자 결승서 27초72로 3위를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 배영의 윤지환(강원특별자치도청)과 여자 배영의 유망주 김승원(경기체고)이 아시안게임 배영 50m에서 나란히 동메달을 목에 걸었다.
윤지환은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 배영 50m 결승에서 24초54를 기록하며 3위로 터치패드를 찍었다. 5레인에서 출발한 윤지환은 0.56초의 빠른 반응 속도로 입수한 뒤 치열한 메달 레이스를 펼쳤다. 끝까지 집중력을 유지하며 4위 스테판 곤차로프(바레인·24초92)를 0.38초 차로 제치고 당당히 시상대에 올랐다.
이 종목 우승은 중국의 몫이었다. 아시아 기록 보유자인 중국의 쉬자위가 24초04의 대회 신기록을 세우며 정상에 올라 전날 배영 100m에 이어 대회 2관왕을 달성했다. 쉬자위는 지난 2014년 인천 대회에서 고가 준야(일본)가 세운 종전 대회 기록(24초28)을 0.24초 단축했다. 은메달은 24초49를 기록한 왕쯔청(중국)이 차지했다.
곧이어 열린 여자 배영 50m 결승에서도 메달 소식이 이어졌다. 한국 여자 배영의 샛별 김승원이 27초72를 기록하며 3위로 결승선에 도착해 동메달을 추가했다. 김승원 역시 5레인에서 0.56초의 날렵한 반응 속도로 물살을 가르며 선두권을 바짝 추격한 끝에 값진 메달을 거머쥐었다. 함께 출전한 이은지(강원특별자치도체육회)는 28초53을 기록하며 7위로 경기를 마쳤다.
이 종목 금메달은 27초47을 기록한 중국의 완러톈이 가져갔고, 은메달은 동료인 왕쉐얼(27초66)에게 돌아갔다.
psoq1337@newspim.com