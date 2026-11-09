울진해경 경북북부연안해안 '주의보' 발령...취약지 순찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 울진해경은 9일 경북북부동해 연안에 안전사고 주의보를 발령했다.
- 해경은 강풍과 최대 3m 높은 파도에 대비해 순찰을 강화했다.
- 기상특보 해제 이후에도 너울이 이어져 위험 구역 출입을 당부했다.
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[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 울진과 영덕 등 경북북부동해 연안에 9일 오전 10시를 기해 연안 안전사고 '주의보'가 내려졌다. 울진해경은 취약지 순찰을 강화했다. 이번 '주의보' 발령은 경북 북부앞바다에 강풍을 시작으로 풍랑주의보가 발효됨에 따른 조치이다.
'주의보'는 기상특보 해제까지 이어진다.
울진해경에 따르면 기상청은 9일 오전부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 16m 이상 강한 돌풍이 불면서 최대 3m의 높은 물결이 일 것으로 전망하고 당분간 너울이 지속될 것으로 예측했다.
울진해경은 이에 따라 해안가와 갯바위 도보순찰 등 강화된 안전관리 활동을 실시하고 있다.
특히 해경은 마을방송 시스템을 활용한 안내 방송과 안전 재난 문자 발송을 통해 위험 정보와 행동 요령을 신속하게 전달하는 등 예찰과 홍보를 강화했다.
울진해경 관계자는 "지정해변, 갯바위, 방파제 등 연안 사고 위험 구역 집중 안전 관리를 강화한다"며 "풍랑특보가 해제된 이후에도 너울성 파도가 당분간 지속될 것으로 예상돼 파도가 잦아들 때까지 갯바위, 방파제, 비지정 해변 등 위험 구역 출입을 자제하고, 안전 수칙을 반드시 지켜줄 것"을 당부했다.
nulcheon@newspim.com