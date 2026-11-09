AP시스템, 자사주 30억원 추가 소각…2년간 주주환원 200억원

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현금배당 130억원·자사주 취득 및 소각 70억원

올해 누적 영업이익 33% 증가…차기 환원책 검토

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체·디스플레이 장비 기업 AP시스템이 약 30억원 규모의 자기주식을 추가 소각한다. 이번 소각이 완료되면 2024~2025 사업연도 기준 주주환원 규모는 현금배당과 자사주 취득·소각을 합쳐 총 200억원에 달한다. 올해 누적 실적도 개선된 가운데 회사는 새로운 주주환원 정책을 검토하고 있다.

9일 AP시스템에 따르면 회사는 오는 19일 보유 중인 자기주식 12만5765주를 소각할 예정이다. 소각 예정 금액은 약 30억원으로, 전체 발행주식의 0.84%에 해당한다.

소각이 완료되면 발행주식 수는 1505만821주에서 1492만5056주로 줄어든다. 지난해 소각한 23만600주를 포함하면 두 차례에 걸쳐 소각하는 주식은 총 35만6365주, 금액으로는 약 70억원이다. 2025년 첫 소각 이전 발행주식 수의 약 2.3%에 해당하는 규모다.

AP시스템 로고. [사진=AP시스템]

이번 소각은 회사가 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 없애는 방식으로 진행된다. 자본금은 그대로 유지하면서 발행주식 수를 줄여 주주가치를 높이겠다는 취지다.

AP시스템은 2024 사업연도부터 현금배당과 자사주 취득·소각을 병행하며 주주환원을 확대해 왔다.

2024 사업연도에는 현금배당 80억원과 자사주 취득·소각 40억원 등 총 120억원을 주주에게 환원했다. 당시 연결 당기순이익은 518억원으로, 주주환원성향은 약 23%였다.

2025 사업연도에는 현금배당 50억원과 자사주 취득·소각 30억원 등 총 80억원을 환원하기로 했다. 지난 3월 이사회에서 결정한 계획에 따른 것으로, 오는 19일 예정된 자사주 소각이 마무리되면 해당 사업연도의 주주환원 계획도 이행하게 된다.

2025 사업연도 주주환원성향은 연결 당기순이익 238억원의 약 34%로, 당초 회사가 제시한 30%를 웃돈다. 2024~2025 사업연도를 합산하면 연결 당기순이익 756억원 가운데 약 26%인 200억원을 주주환원에 사용한 셈이다.

올해 실적은 3분기 누적 기준으로 성장세를 이어갔다.

AP시스템의 올 3분기 누적 연결 기준 매출액은 4882억원으로 전년 동기 대비 48.6% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 316억원, 당기순이익은 201억원으로 각각 33.3%, 47.1% 늘었다.



다만 3분기만 놓고 보면 수익성이 악화됐다. 매출액은 1293억원으로 전년 동기 대비 34.2% 늘었지만, 영업이익은 40억원으로 69.8% 감소했다. 당기순이익은 지난해 같은 기간 흑자에서 91억원 적자로 돌아섰다.

회사 관계자는 "3분기 원·달러 환율 하락으로 외화평가손실이 발생하면서 당기순손실을 기록했다"며 "이는 실제 현금 유출이 없는 장부상 손실"이라고 설명했다.

AP시스템은 누적 실적 개선과 반도체 장비 중심의 사업 구조 전환을 고려해 차기 주주환원 정책을 검토하고 있다. 구체적인 내용은 확정되는 대로 공개할 예정이다.

dconnect@newspim.com