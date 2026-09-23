[2026AG] 김유로·윤재빈, 사이클 개인도로 8·9위…카자흐스탄 금·은 독식

AI 핵심 요약beta
- 김유로와 윤재빈이 23일 아시안게임 남자 개인도로 8위, 9위를 했다.
- 두 선수는 일본 신시로 서킷 코스 결승을 4시간 20분 17초에 통과했다.
- 금메달은 카자흐스탄 루첸코, 동메달은 일본 도도메가 땄다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 사이클 대표팀의 김유로(한국국토정보공사)와 윤재빈(백만킬로사이클아카데미)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 개인도로에서 나란히 톱10에 올랐다.
김유로와 윤재빈은 23일 일본 아이치현 신시로 서킷 코스에서 열린 대회 사이클 남자 개인도로 결승에서 나란 4시간 20분 17초의 기록으로 결승선을 통과했다.
순위 판독 결과 김유로가 8위, 윤재빈이 9위에 자리했다. 우승자와는 7분 6초 차였다.
금메달과 은메달은 카자흐스탄이 가져갔다. 알렉세이 루첸코가 4시간 13분 11초로 가장 먼저 결승선을 통과해 우승을 차지했다. 예브게니 표도로프는 4시간 15분 9초를 기록해 은메달을 목에 걸었다.
동메달은 일본의 도도메 유히에게 돌아갔다. 도도메는 4시간 15분 51초의 기록으로 3위에 올랐다.
사이클 개인도로는 모든 선수가 동시에 출발해 장거리 도로 코스를 달린 뒤 결승선을 통과한 순서로 순위를 가리는 종목이다.
이날 경기는 9.0㎞ 출발 구간을 지난 뒤 22.6㎞ 순환 코스를 6바퀴 돌고, 마지막 13.0㎞ 구간을 달리는 총 157.6㎞ 코스로 진행됐다.
football1229@newspim.com