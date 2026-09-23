[2026AG] 김영찬, e스포츠 그란투리스모7서 동메달 획득

AI 핵심 요약beta
- 김영찬이 23일 아시안게임 e스포츠 그란 투리스모 7서 동메달을 땄다.
- 김영찬은 레이스2 우승과 레이스3 추격전으로 총점 25점을 쌓았다.
- 한국 e스포츠 대표팀은 이번 대회 첫 메달을 수확했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 e스포츠 대표팀이 이번 대회 첫 메달을 수확했다. 주인공은 '그란 투리스모 7' 종목에 출전한 김영찬(26·DCT 레이싱)이다.
김영찬은 23일 일본 아이치 스카이 엑스포에서 열린 아시안게임 e스포츠 그란 투리스모 7 결승전에서 총점 25점을 기록하며 동메달을 목에 걸었다. 이번 성과는 올해 e스포츠 종목에서 대한민국 대표팀이 거둔 첫 번째 메달이다.
출발은 아쉬웠다. 레이스1에서 김영찬은 초반 흐름을 완벽하게 주도하며 선두권으로 치고 나갔고 가장 앞에서 오랜 시간 경기를 이끌었다. 그러나 중반 이후 순위가 처지기 시작하며 결국 6위로 경기를 마쳐 포인트 3점을 얻는 데 그쳤다.
다소 분위기가 처질 수 있는 상황이었지만 김영찬은 곧바로 집중력을 되찾았다. 이어진 레이스2에서 끝까지 역주를 펼치며 가장 높은 순위로 결승선을 통과해 10점을 추가했다.
운명의 레이스3는 더욱 치열했다. 마디라에 이어 2위로 출발한 김영찬은 한때 3위까지 순위가 밀렸으나 경기 중반 소프트 타이어로 교체하며 거센 추격을 시작했다. 경쟁자들이 주춤하는 사이 3위 자리를 탈환하며 끝까지 자리를 지키며 총점 25점을 쌓았다.
사우디아라비아의 알팔레와 동점을 이뤘으나 레이스3 결과에서 밀려 최종 3위로 대회를 마감했다. 금메달은 말레이시아의 마디라가 차지했다.
psoq1337@newspim.com