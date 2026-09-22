산청군, 신혼부부 주택구입 대출이자 지원자 추가 모집

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신혼부부 150만 원, 출산가구 최대 240만 원

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 신혼부부와 출산가구의 주거비 부담 완화에 나섰다.

군은 다음 달 30일까지 2026년 신혼부부 및 출산가구 주택구입 대출이자 지원사업 대상자를 추가 모집한다고 22일 밝혔다.

경남 산청군이 신혼부부와 출산가구의 주거비 부담을 덜기 위한 주택구입 대출이자 지원 대상자를 추가 모집한다. 사진은 경남 산청군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.09.22

지원 대상은 산청군에 주택을 구입해 거주하는 신혼부부와 출산가구다. 신혼부부는 혼인기간 7년 이내여야 하며 출산가구는 2년 이내 영아를 양육하는 가구다.

지원금은 2025년 7월부터 2026년 6월까지 납부한 주택구입 대출이자를 기준으로 한다. 대출잔액의 이자율 3% 이내에서 지원한다.

신혼부부는 연 최대 150만 원까지 받을 수 있다. 출산가구는 자녀 수에 따라 1자녀 가구 연 최대 180만 원, 2자녀 가구 210만 원, 3자녀 이상 가구 240만 원까지 지원한다.

신청은 10월 30일까지 산청군 미래전략담당관을 방문해 접수하면 된다. 대상자는 선착순이 아니라 지원요건 충족 여부 등을 검토해 선정한다.

군 관계자는 "주택구입 대출이자를 납부하는 신혼부부와 출산가구의 참여를 당부드린다"면서 "앞으로도 신혼부부와 자녀 양육가구의 주거 부담을 줄이고 지역 정착을 지원하겠다"고 말했다.



m25322532@newspim.com