제이오션중공업, 군산조선소 탱커 10척 물량 확보…인수 완료 전 LOI 체결

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중대형 원유·제품운반선 건조 기반 마련

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 군산조선소 인수를 추진 중인 제이오션중공업이 조선소 재가동에 앞서 중대형 탱커 10척의 건조 물량을 확보했다.

제이오션중공업은 21일 오세아니아 지역 선주사와 15만7000t급 원유운반선 2척, 11만4000t급 원유·석유화학제품운반선 4척 등 6척에 대한 건조의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.

11만 4000t급 원유운반선[사진=제이오션중공업] 2026.09.21

제이오션중공업은 앞서 지난 6월 11만4000t급 원유·석유화학제품운반선 4척에 대한 LOI를 체결했다. 이번 추가 물량을 포함하면 현재까지 확보한 건조 예정 물량은 모두 10척이다.

이번 물량 확보는 제이오션중공업이 HD현대중공업과 군산조선소 자산 양수도 계약을 체결하고 후속 인수 절차를 밟는 가운데 이뤄졌다. 인수 절차가 마무리되기 전 신규 건조 물량을 확보하면서 군산조선소 재가동을 위한 기반을 마련했다.

제이오션중공업은 군산조선소의 중대형 선박 건조 역량과 납기 경쟁력이 수주에 영향을 미쳤다고 말했다. 군산조선소는 현재 완성선 수주잔량이 없어 신규 물량의 투입 시기를 조정하기 쉽고, 선주사가 원하는 일정에 맞춰 선박을 인도할 수 있다는 설명이다.

이번 LOI 대상 선박은 HJ중공업이 자체 개발한 선형이다. 11만4000t급 원유·석유화학제품운반선은 국제해사기구(IMO) 환경규제에 맞춰 설계됐다. 원유와 석유제품을 선택해 운송할 수 있어 시장 수요 변화에 대응할 수 있는 구조다.

제이오션중공업은 지난 3월 모기업 에코프라임마린퍼시픽과 HD현대중공업이 군산조선소 자산 양수도 합의각서를 체결한 이후 조선소의 인프라와 경쟁력에 대한 해외 선주사들의 관심이 커졌다. 인수 과정에서 차정훈 회장의 지원이 이어지면서 추가 발주 문의도 계속되고 있다.

제이오션중공업 관계자는 "군산조선소 재가동을 기다리는 지역사회의 기대와 대주주의 지원을 바탕으로 올해 건조 예정 물량 10척을 확보했다"며 "선수금환급보증(RG) 발급과 야드·설비 재정비, 인력 확충 등 남은 과제를 진행해 조선소 재가동을 준비하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com