피겨 최하빈, 주니어 GP 4차 대회 동메달…유동한은 5위

AI 핵심 요약beta
- 최하빈이 19일 튀르키예 앙카라서 주니어GP 4차전 동메달을 땄다.
- 점프 난조에도 194.89점으로 3위를 지켜 두 대회 연속 메달을 기록했다.
- 유동한은 187.82점으로 개인 최고점을 경신해 5위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 피겨스케이팅 남자 싱글의 기대주 최하빈(한광고)이 점프 난조 속에서도 투혼을 발휘하며 두 대회 연속 메달을 목에 걸었다.
최하빈은 19일(한국시간) 튀르키예 앙카라의 위밋쾨이 빙상장에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 4차 대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 62.29점, 예술점수(PCS) 64.94점, 감점 2점을 합쳐 125.23점을 받았다.
전날 쇼트프로그램에서 69.66점으로 3위에 올랐던 최하빈은 최종 총점 194.89점을 기록해 에비하라 다이야(216.66점·일본)와 쿠르체프 예호르(201.95점·우크라이나)의 뒤를 이어 동메달을 차지했다. 지난달 열린 2차 대회 금메달에 이어 두 대회 연속 시상대에 오른 최하빈은 랭킹 포인트 26점을 쌓으며 그랑프리 파이널 진출에 유리한 고지를 점했다.
앞서 쇼트프로그램에서 최하빈은 트리플 러츠 착지 실수와 후반부 트리플 악셀 불안정 등으로 69.66점을 받아 3위로 출발했다. 역전 우승을 노리고 나선 이날 프리스케이팅에서도 고난도 점프가 발목을 잡았다.
첫 과제인 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 토루프 회전수 부족 판정을 받았고 이어진 쿼드러플 러츠와 쿼드러플 토루프 점프에서는 연달아 빙판 위에 엉덩방아를 찧었다. 후반부 연기에서도 점프 과제에서 가산점을 챙기지 못하고 감점을 당하는 등 아쉬움을 남겼다. 지난 2차 대회에서 작성했던 자신의 ISU 공인 최고점(246.41점)에는 한참 못 미쳤으나 끝까지 집중력을 유지하며 동메달을 지켜냈다.
함께 출전한 유동한(수리고)은 총점 187.82점으로 자신의 ISU 공인 최고점을 경신하며 5위에 올랐다. 쇼트프로그램 당시 트리플 악셀에서 넘어지는 아쉬움이 있었으나 끝까지 좋은 연기를 펼치며 가능성을 증명했다.
psoq1337@newspim.com