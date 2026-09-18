'피겨 유망주' 최하빈, 주니어 GP 4차 쇼트 3위…유동한 4위

AI 핵심 요약beta
- 최하빈은 18일 주니어그랑프리 4차 쇼트 3위에 올랐다.
- 점프 난조에도 비점프 요소로 69.66점을 받아냈다.
- 유동한은 4위로 개인 쇼트 최고점을 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 피겨스케이팅 남자 싱글 기대주 최하빈(한광고)이 주니어 그랑프리 4차 대회 쇼트프로그램에서 3위에 올랐다.
최하빈은 18일(한국시간) 튀르키예 앙카라 위밋쾨이 빙상장에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 4차 대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 69.66점(기술점수 37.33점, 예술점수 33.33점, 감점 1점)을 받아 에비하라 다이야(일본·72.46점)와 쿠르트세프 예호르(우크라이나·71.0점)의 뒤를 이었다.
지난달 2차 대회 우승으로 파이널 진출 발판을 마련했던 최하빈은 이날 점프 난조에 발목을 잡혔다. 첫 과제인 트리플 러츠(5.90점) 착지 중 양손으로 빙판을 짚었다. 수행점수(GOE) 2.95점이 깎였다.
이어진 트리플 플립-트리플 토루프 콤비네이션 점프(9.50점)에서는 플립 점프 어텐션 판정을 받았다. GOE는 0.30점을 얻는 데 그쳤다. 플라잉 카멜 스핀(레벨4)을 거쳐 1.1배 가산점 구간에서 시도한 트리플 악셀(8.80점) 역시 착지가 흔들려 GOE 2.40점이 감점됐다.
최하빈은 스텝 시퀀스(레벨4), 체인지 풋 싯스핀(레벨3), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)을 이어가며 연기를 마쳤다. 점프 부진 속에서도 뛰어난 비점프 요소 수행으로 3위를 지켜냈다.
함께 출전한 유동한(수리고)은 66.95점(기술점수 38.50점, 예술점수 29.45점, 감점 1점)으로 4위를 기록했다. 첫 과제 트리플 악셀에서 넘어져 GOE 4점이 깎였으나, 나머지를 안정적으로 치러내며 자신의 ISU 공인 쇼트프로그램 최고점을 작성했다.
3위 최하빈과 4위 유동한은 19일 프리스케이팅에서 동반 메달 획득을 노린다.
psoq1337@newspim.com