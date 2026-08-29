피겨 최하빈, 2차 주니어 GP 역전 우승…프리·총점서 개인 최고점

AI 핵심 요약beta
- 최하빈이 29일 리가 주니어그랑프리서 역전 우승했다
- 프리스케이팅 170.20점, 총점 246.41점으로 개인 최고를 새로 썼다
- 이재근은 2위에 올라 한국 남자 싱글이 1·2위를 휩쓸었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 피겨 싱글 차세대 에이스 최하빈(한광고)이 4회전 점프를 앞세워 주니어 그랑프리 무대 정상에 올랐다.
최하빈은 29일(한국시간) 라트비아 리가 볼보 스포츠센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 98.70점, 구성점수(PCS) 71.50점으로 합계 170.20점을 얻었다. 쇼트프로그램 76.21점을 더한 총점 246.41점으로 역전 우승을 차지했다.
프리스케이팅 점수와 최종 총점 모두 기존 개인 최고점을 크게 넘어선 기록이다. 함께 출전한 이재근(고려대)이 총점 229.77점으로 2위에 오르며 한국은 시상대 가장 높은 두 자리를 독식했다. 3위는 이안 바일러(221.73점·스위스)가 차지했다.
쇼트프로그램 점프 실수로 5위에 그쳤던 최하빈은 프리스케이팅에서 압도적인 기술력을 선보였다. 영화 '캐리비안의 해적 : 죽은 자는 말이 없다' 오리지널 사운드트랙에 맞춰 연기를 시작한 최하빈은 첫 과제인 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 성공해 가산점을 챙겼다.
이어 단독 쿼드러플 러츠와 쿼드러플 토루프까지 흠결 없이 뛰어오르며 초반 4회전 점프 3개를 모두 클린 처리했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 플라잉 카멜 스핀 등 비점프 요소에서도 레벨 4를 받았다.
10% 가산점이 붙는 후반부 연기 역시 완벽했다. 트리플 악셀-더블 악셀-오일러-트리플 살코 시퀀스 점프를 시작으로 단독 트리플 악셀과 트리플 러츠까지 연달아 흔들림 없이 착지했다. 코레오 스핀과 코레오 시퀀스로 연기를 마치며 대역전극을 완성했다.
한국 선수 최초로 실전에서 쿼드러플 러츠를 성공시켰던 최하빈은 올 시즌 첫 출전 대회에서 개인 최고점을 경신하며 2년 연속 주니어 그랑프리 파이널 진출에 청신호를 켰다. 은메달을 목에 건 이재근 역시 2년 만에 같은 장소에서 시상대에 오르며 한국 피겨의 저력을 과시했다.
psoq1337@newspim.com