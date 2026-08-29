피겨 최하빈, 2차 주니어 GP 역전 우승…프리·총점서 개인 최고점

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

쇼트 2위 올랐던 이재근도 은메달

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 피겨 싱글 차세대 에이스 최하빈(한광고)이 4회전 점프를 앞세워 주니어 그랑프리 무대 정상에 올랐다.

최하빈은 29일(한국시간) 라트비아 리가 볼보 스포츠센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 98.70점, 구성점수(PCS) 71.50점으로 합계 170.20점을 얻었다. 쇼트프로그램 76.21점을 더한 총점 246.41점으로 역전 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최하빈. [사진=ISU] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

프리스케이팅 점수와 최종 총점 모두 기존 개인 최고점을 크게 넘어선 기록이다. 함께 출전한 이재근(고려대)이 총점 229.77점으로 2위에 오르며 한국은 시상대 가장 높은 두 자리를 독식했다. 3위는 이안 바일러(221.73점·스위스)가 차지했다.

쇼트프로그램 점프 실수로 5위에 그쳤던 최하빈은 프리스케이팅에서 압도적인 기술력을 선보였다. 영화 '캐리비안의 해적 : 죽은 자는 말이 없다' 오리지널 사운드트랙에 맞춰 연기를 시작한 최하빈은 첫 과제인 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 성공해 가산점을 챙겼다.

이어 단독 쿼드러플 러츠와 쿼드러플 토루프까지 흠결 없이 뛰어오르며 초반 4회전 점프 3개를 모두 클린 처리했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 플라잉 카멜 스핀 등 비점프 요소에서도 레벨 4를 받았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최하빈. [사진=ISU] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

10% 가산점이 붙는 후반부 연기 역시 완벽했다. 트리플 악셀-더블 악셀-오일러-트리플 살코 시퀀스 점프를 시작으로 단독 트리플 악셀과 트리플 러츠까지 연달아 흔들림 없이 착지했다. 코레오 스핀과 코레오 시퀀스로 연기를 마치며 대역전극을 완성했다.

한국 선수 최초로 실전에서 쿼드러플 러츠를 성공시켰던 최하빈은 올 시즌 첫 출전 대회에서 개인 최고점을 경신하며 2년 연속 주니어 그랑프리 파이널 진출에 청신호를 켰다. 은메달을 목에 건 이재근 역시 2년 만에 같은 장소에서 시상대에 오르며 한국 피겨의 저력을 과시했다.

psoq1337@newspim.com