[KPGA] KPGT-문영그룹, 2년 연속 'KPGA MY문영 윈터투어' 개최...총 2개 대회 진행

AI 핵심 요약beta
- KPGT와 문영그룹이 16일 2027 KPGA MY문영 윈터투어 협약을 맺었다.
- 대회는 태국 방콕 피닉스 골드 골프 방콕서 열린다.
- 총상금 2억 원 규모로 2월 15일부터 26일까지 치른다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국프로골프투어(대표이사 김원섭, 이하 KPGT)와 문영그룹이 2년 연속 윈터투어를 개최한다. 문영그룹은 2026년에 이어 2년 연속 윈터투어를 주최한다.
KPGT와 문영그룹, 골프T가 16일 경기도 성남에 위치한 KPGA 빌딩에서 '2027 KPGA MY문영 윈터투어' 개최 협약을 체결했다.
이날 조인식에는 김원섭 KPGT 대표이사, 박봄이 문영그룹 대표, 이종경 골프T 대표가 참석해 지속적인 협력 관계를 확인했다.
'2027 KPGA MY문영 윈터투어'는 '1회 대회'와 '2회 대회' 총 2개 대회로 진행되며 각 대회 별 총상금 1억 원씩 총 2억 원 규모이며 대회 장소는 태국 방콕에 위치한 피닉스 골드 골프 방콕이다.
'1회 대회'는 2027년 2월 15일부터 19일, '2회 대회'는 2월 22일부터 26일까지 진행된다. 각각 예선 1라운드 18홀, 본선 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 치러질 예정이며 SBS골프 녹화중계로 방송된다.
'2027 KPGA MY문영 윈터투어'는 KPGA 투어프로 및 프로, KPGA 주관 대회 참가 이력이 있는 외국인 선수, All Thailand Golf Tour 투어프로, TPGA 투어프로, 아마추어(공인 핸디캡 3.0 이하의 선수)가 참가할 수 있다.
박봄이 문영그룹 대표는 "KPGA 소속 선수들의 기량 향상에 기여하는 윈터투어에 타이틀 스폰서로 참여하게 돼 기쁘다"라며 "이번 후원은 문영그룹이 '퀸즈파크 웨딩홀' 등 신사업을 통해 고객에게 한 걸음 더 다가가는 '새로운 도약'의 신호탄이 될 것이다. '2027 KPGA MY문영 윈터투어'가 성공적인 대회가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
한편 2024년 시작된 'KPGA 윈터투어'는 올해로 4년 연속 개최된다. 2024년부터 2026년까지 'KPGA 윈터투어'를 성공적으로 운영해온 골프T가 이번에도 '2027 KPGA MY문영 윈터투어'의 운영을 맡아 대회를 이끈다.
이종경 골프T 대표는 "다시 한번 든든한 파트너인 문영그룹과 함께 '2027 MY문영 윈터투어'를 개최하게 돼 영광"이라며 "골프T는 대회 운영사로서 그동안 쌓아온 노하우를 총동원해 선수들이 최고의 환경에서 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 대회 준비에 만전을 기하겠다"고 전했다.
김원섭 KPGT 대표이사는 "윈터투어가 지속적으로 개최될 수 있도록 아낌없는 지원과 노력을 보내주신 문영그룹과 골프T 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 '2027 KPGA MY문영 윈터투어'가 동계 기간 동안 선수들이 실전 감각을 유지하며 다음 시즌을 준비할 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 기대한다. 선수들이 동계 기간에도 대회 감각을 유지하며 다음 시즌을 준비할 수 있는 무대가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
iaspire@newspim.com