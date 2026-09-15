[KPGA] '어메이징크리 오픈' 신설, '어메이징크리' KPGA 투어 타이틀 스폰서로

AI 핵심 요약beta
- 어메이징크리가 10월 8일 KPGA 타이틀 대회를 연다.
- 대회 감소로 좁아진 남자 선수 출전 기회를 넓히려 했다.
- 어메이징크리는 내년 시드 경쟁과 산업 활성화를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프리미엄 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 KPGA 투어 타이틀 스폰서로 나선다. 대회 수 감소로 줄어든 국내 남자 프로골퍼들에 출전 기회를 주고, 선수들의 '내년 시드' 위한 무대를 마련한다.
최근 KPGA 코리안투어는 대회 수와 총상금이 줄어드는 흐름이 이어지며 선수들의 출전 기회가 눈에 띄게 좁아졌다. 시즌 출전 경기 수는 상금랭킹으로, 상금랭킹은 다시 다음 시즌 시드로 이어진다. 대회가 하나 줄어드는 것은 선수들에게 한 해를 준비할 기회가 그만큼 사라진다는 의미다. 어메이징크리가 타이틀 스폰서로 나선 배경이다.
어메이징크리는 오는 10월 8일부터 11일까지 충남 당진 플라밍고CC에서 KPGA 투어 '어메이징크리 오픈'을 개최한다. 시즌 막바지에 열리는 만큼 출전 선수들에게는 상금과 포인트를 추가로 확보해 내년 시드 경쟁에 나설 수 있는 기회가 되고, 골프 팬들에게는 국내 정상급 선수들의 역동적인 플레이를 현장에서 만날 수 있는 무대가 될 전망이다.
이번 타이틀 스폰서십은 브랜드 노출을 위한 단발성 후원이 아니라, 국내 남자 골프의 저변을 지키기 위한 결정이라는 점에서 의미가 있다. 선수들이 국내 무대에서 계속 경쟁하고 성장할 수 있는 환경이 유지돼야 골프 산업 전체가 함께 성장할 수 있다는 판단에서다. 어메이징크리는 이번 대회를 통해 국내 남자 골프 활성화와 골프 산업의 성장에 기여한다는 계획이다.
어메이징크리가 추구하는 '압도적인 퍼포먼스'와 '엔지니어드 디자인'이라는 브랜드 철학은 KPGA 투어 선수들이 보여주는 역동적인 플레이와 맞닿아 있다. 어메이징크리는 골퍼의 움직임과 스윙을 고려한 인체공학적 설계를 바탕으로 기능성과 독창적인 디자인을 결합한 퍼포먼스 골프웨어를 전개해왔다.
어메이징크리는 국내외 주요 프로 투어에서 활약하는 선수들에 대한 후원도 지속적으로 확대하고 있다. LPGA, KLPGA, KPGA 선수들을 비롯해 LIV Golf 코리안 골프 클럽(K.G.C)의 공식 의류 파트너로 활동하며 퍼포먼스 골프웨어 브랜드로서의 입지를 강화해왔다. 특히 팀 어메이징크리 정한밀은 올해 KPGA 투어 '군산CC 오픈'에서 데뷔 164번째 출전 만에 생애 첫 우승을 차지하며 국내 남자 프로골프 무대에서 의미 있는 성과를 거뒀다.
어메이징크리 관계자는 "골프를 기반으로 성장해온 브랜드로서, 선수들이 뛸 수 있는 무대가 줄어드는 상황을 지켜보고만 있을 수는 없다고 판단했다"며 "어메이징크리 오픈이 선수들에게는 내년을 준비할 기회가 되고, 국내 남자 골프가 다시 힘을 얻는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
이어 "브랜드가 골프 산업에서 받은 것을 다시 산업에 돌려주는 일이라고 생각한다"며 "앞으로도 선수 후원뿐 아니라 투어와 팬, 골프 문화 전반으로 활동 영역을 확대하며 국내 골프 산업과 함께 성장하는 프리미엄 골프웨어 브랜드로서의 행보를 이어갈 것"이라고 덧붙였다.
iaspire@newspim.com