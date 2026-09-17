피겨 고나연, 주니어그랑프리 4차 대회 쇼트 2위 '개인 최고 70.21점'

AI 핵심 요약beta
- 고나연이 17일 ISU 주니어 그랑프리 4차 쇼트에서 2위에 올랐다.
- 기술·예술점 70.21점으로 개인 최고점을 4.63점 끌어올렸다.
- 고나연은 18일 프리스케이팅에서 역전 우승에 도전한다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 고나연이 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 4차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 개인 최고점을 경신하며 2위에 올랐다.
고나연은 17일 튀르키예 앙카라 위밋쾨이 아이스 스케이팅 콤플렉스에서 열린 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 41.65점, 예술점수(PCS) 28.56점을 합쳐 70.21점을 받았다.
종전 ISU 공인 개인 최고점인 65.58점을 무려 4.63점 끌어올렸다. 고나연은 일본 오카다 메이(74.27점)에 4.06점 뒤진 2위에 자리했고, 중국의 진슈셴이 68.11점으로 3위에 올랐다.
39명의 출전 선수 중 27번째로 빙판에 나선 고나연은 첫 과제인 트리플 플립-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 플립에 어텐션 판정을 받았지만 흔들리지 않았다.
더블 악셀을 안정적으로 뛰어 수행점수(GOE) 0.85점을 챙겼고, 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리했다. 이어 10% 가산점이 붙는 후반부 트리플 러츠를 깔끔하게 성공하며 GOE 1.85점을 얻었다.
고나연은 레이백 스핀과 스텝 시퀀스에서 각각 레벨4를 받은 뒤 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 레벨3로 마무리하며 개인 최고점 연기를 완성했다.
쇼트프로그램에서 선두와 4.06점 차를 기록한 고나연은 18일 열리는 프리스케이팅에서 역전 우승에 도전한다.
wcn05002@newspim.com