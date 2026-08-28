'피겨 기대주' 이재근, ISU 주니어 그랑프리 2차 쇼트 2위…개인 최고점 경신

AI 핵심 요약beta
- 이재근이 28일 주니어 그랑프리 2차 쇼트 2위에 올랐다.
- 20점으로 개인 최고점을 새로 쓰며 1위와 0.55점 차였다.
- 최하빈 5위, 장하린 12위로 한국 선수들이 경기를 마쳤다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 피겨스케이팅 남자 싱글 기대주 이재근(고려대)이 주니어 그랑프리 2차 대회 쇼트프로그램에서 개인 최고점을 새로 쓰며 2위에 올랐다.
이재근은 28일(한국시간) 라트비아 리가 볼보 스포츠센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 2차 대회 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 47.12점, 예술점수(PCS) 36.08점을 합해 총점 83.20점을 받았다.
이는 지난해 9월 ISU 챌린저 시리즈 기노시타 그룹컵에서 세운 종전 쇼트프로그램 개인 최고점 82.41점을 0.79점 끌어올린 기록이다.
이재근은 83.75점으로 1위에 오른 다카하시 세나(일본)에 0.55점 뒤진 2위에 자리했다. 29일 열리는 프리스케이팅에서 역전 우승과 메달 획득에 도전한다.
연기 내용도 안정적이었다. 이재근은 첫 점프 과제인 트리플 러츠와 두 번째 점프인 트리플 악셀을 모두 깔끔하게 성공했다. 트리플 러츠에서는 수행점수(GOE) 1.35점, 트리플 악셀에서는 GOE 2.06점을 챙겼다.
첫 비점프 과제인 플라잉 카멜 스핀도 최고 난도인 레벨 4를 받았다. 가산점 10%가 붙는 후반부에서도 흐름을 유지했다. 이재근은 트리플 루프-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 실수 없이 처리했고, 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨 4), 스텝 시퀀스(레벨 3), 체인지 풋 싯스핀(레벨 4)을 차례로 수행하며 연기를 마쳤다.
함께 출전한 최하빈(한광고)은 기술점수 40.76점, 예술점수 36.45점, 감점 1점을 합해 76.21점으로 5위에 자리했다. 최하빈은 두 번째 점프 과제인 트리플 플립-트리플 토루프 콤비네이션 점프 착지 과정에서 흔들리며 감점을 받았다.
여자 싱글 쇼트프로그램에 출전한 장하린(도장중)은 기술점수 31.11점, 예술점수 24.90점으로 총점 56.01점을 받아 12위에 랭크됐다. 여자 싱글 1위는 72.47점을 기록한 오카다 메이(일본)다.
football1229@newspim.com