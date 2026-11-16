문체부 문화·체육·관광 디지털혁신 포럼…AI로 새로운 문화 만나다

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부는 17일 서울 엘타워에서 디지털혁신 포럼을 개최한다
- 포럼에서 문화·체육·관광 분야 인공지능 활용 사례와 전환 방향을 논의한다
- 공모전 수상작 15점을 시상하고 전문가 토론과 다양한 인공지능 체험을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 11월 17일 엘타워(서울 서초구)에서 '인공지능(AI)으로 만나는 새로운 문화'를 주제로 '제4회 문화·체육·관광 디지털혁신 포럼'을 개최한다.
한국문화정보원, 한국문화예술위원회, 국민체육진흥공단, 한국관광공사, 한국콘텐츠진흥원 등 문화·체육·관광 분야 전문 기관과 공동으로 주관하는 이번 행사에는 정부·공공기관·유관기관 및 민간 관계자 등 400여 명이 참석할 예정이다.
이번 포럼에서는 문화·체육·관광 분야의 인공지능 활용 우수사례를 공유하고 문화․체육․관광 분야의 인공지능 전환(AX) 방향을 논의한다. 공모전 시상과 기조 강연, 분야별 전문가 발표와 토론을 진행하고, 인공지능 기술과 문화데이터 활용 서비스를 체험할 수 있는 홍보부스도 운영한다.
◆'제4회 문화·체육·관광 인공지능·데이터 활용 공모전' 수상작 15점 시상
먼저, '제4회 문화·체육·관광 인공지능·데이터 활용 공모전'의 수상작 15점을 시상한다. 신기술 활용, 문화데이터 활용, 데이터 분석 등 3개 분야 5개 부문에서 선정한 수상작 중 5점에는 문체부 장관상을 수여한다.
주요 수상작으로는 역사 사료를 활용해 역사 인물과 대화하는 인공지능 서비스, 인공와우 사용자를 위한 인공지능 음악 재편곡 서비스, 전래동화 기반 어린이 맞춤형 인공지능 서비스 등이 있다. 이를 통해 인공지능과 문화데이터를 활용한 문화 향유 및 서비스 혁신 가능성을 살펴본다.
◆기조 강연과 4개 분과 전문가 토론으로 인공지능 전환 방향 모색, 다양한 AI 활용 사례도 체험
이어 성균관대학교 최재붕 교수가 '인공지능이 바꾸는 세상, 어떻게 살아가야 할까?'를 주제로 기조 강연을 한다. 아울러 4개 분과를 나눠 문화·체육, 예술, 관광, 콘텐츠 분야의 인공지능 전환 사례와 정책·산업적 대응 방향을 논의한다.
한국문화정보원·국민체육진흥공단 분과에서는 문화데이터의 가치와 공공·체육 분야 인공지능 전환 사례를, 한국문화예술위원회 분과에서는 인공지능 예술창작의 가능성과 책임 있는 활용 방향을 다룬다. 한국관광공사 분과에서는 인공지능, 로봇, 실시간 번역 등 관광산업 혁신 사례를, 한국콘텐츠진흥원 분과에서는 컴퓨터그래픽(CG)·시각특수효과(VFX), 지식재산(IP), 게임 등 콘텐츠산업의 인공지능 전환 전략을 논의한다.
이와 함께 행사장에서는 인공지능 데이터 공모전 수상작과 생성형 인공지능 사진 체험, 인공지능 기반 체형 분석 및 맞춤형 운동 추천, 인공지능 예술창작 영상, 실시간 통번역 서비스 등 문화·체육·관광 분야의 다양한 인공지능 활용 사례를 만나볼 수 있다.
문체부 정책 담당자는 "이번 포럼이 문화·체육·관광 분야의 인공지능 활용 성과를 공유하고 새로운 문화서비스와 산업 혁신 방향을 모색하는 계기가 되길 기대한다. 문체부는 앞으로도 문화데이터 활용을 확대하고 현장의 인공지능 전환을 지원해 국민이 체감할 수 있는 디지털 혁신을 확산할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com