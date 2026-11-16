특가에 쿠폰·적립금까지…갤러리아몰, '갤올라잇' 개막

AI 핵심 요약beta
- 갤러리아백화점이 16일부터 22일까지 갤러리아몰에서 연말 온라인 행사를 진행했다
- 갤프라이스에서 가전·뷰티·패션·리빙·식품을 할인 판매했다
- 12%·8% 쿠폰과 브랜드별 적립금·추가 할인 혜택도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 갤러리아백화점이 온라인몰에서 특가 판매와 할인 쿠폰, 브랜드별 구매 혜택을 묶어 연말 쇼핑 수요 공략에 나선다.
갤러리아백화점은 16일부터 22일까지 갤러리아몰에서 '갤올라잇'을 진행한다고 밝혔다. 2023년 시작해 매년 두 차례 여는 온라인 쇼핑 행사다.
특가 코너인 '갤프라이스'에서는 가전·뷰티·패션·리빙·식품 등 주요 상품군의 인기 제품을 할인 판매한다. 쿠폰 적용 대상 상품은 행사 전용 쿠폰으로 추가 할인을 받을 수 있다.
장바구니 쿠폰은 두 종류를 준비했다. 패션·뷰티 상품에 적용하는 12% 할인 쿠폰과 전 카테고리에서 사용할 수 있는 8% 할인 쿠폰이다. 할인 한도는 각각 최대 3만원이며 일부 브랜드와 상품은 제외된다.
참여 브랜드별로 구매 적립금이나 추가 할인을 제공하는 '브랜드 리워드'도 운영한다. 구체적인 혜택은 브랜드마다 다르다.
간편결제 서비스 토스페이와 연계한 프로모션도 마련했다. 토스 앱에서 제공하는 쿠폰으로 추가 할인을 받을 수 있으며, 적용 조건 등은 해당 앱에서 확인하면 된다.
nrd@newspim.com