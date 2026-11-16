경산 백천동 아파트서 불...주민 7명 부상·138명 안전 대피

AI 핵심 요약beta
- 16일 경산 고층 아파트 화재로 주민 8명이 다쳤다
- 소방당국은 거동 불가자 등 주민 138명을 대피시켰다
- 발화 세대와 인접 세대 등 2세대가 전소됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경산=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산의 한 고층 아파트에서 화재가 발생해 주민 8명이 다치고 발화 세대를 포함한 2세대가 전소됐다. 불은 출동한 소방당국에 의해 1시간40여분만에 진화됐다.
16일 경북소방본부에 따르면 전날 오후 11시 31분쯤 경산시 백천동의 한 고층 아파트 10층에서 원인을 알 수 없는 화재가 났다.
'아파트에 불이 났다'는 신고를 받은 소방은 '대응 1단계'를 발령하고 진화인력과 장비를 급파해 발화 1시간 44분 만인 16일 오전 1시 15분쯤 완전히 진화했다.
이 불로 10층 발화 세대와 인접 세대 등 2세대가 전소됐다.
진화 과정에서 소방 구조대는 화재가 발생한 10층과 위층의 거동 불가자 38명을 업어서 구조하는 등 주민 138명을 안전하게 대피시켰다.
소방과 경찰은 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com