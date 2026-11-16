삼성SDI, 美 주피터파워에 LFP 배터리 공급…16GWh 규모

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI는 16일 주피터파워와 16GWh 규모 LFP 배터리 공급 계약을 체결했다
- 삼성SDI는 2029년부터 3년간 미국 ESS 프로젝트에 배터리를 공급한다
- 삼성SDI는 미국 인디애나주 공장에서 생산하며 북미 ESS 시장 공략을 강화한다
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美 SPE 공장서 생산…북미 ESS 시장 공략 가속화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성SDI가 미국 에너지저장장치(ESS) 전문기업 주피터파워(Jupiter Power)에 수조원 규모의 리튬인산철(LFP) 배터리를 공급한다.
삼성SDI는 미주법인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 주피터파워와 16GWh 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 계약에 따라 삼성SDI는 주피터파워가 미국 현지에서 추진하는 대규모 ESS 프로젝트에 2029년부터 3년간 LFP 배터리를 공급한다. 계약 금액은 수조원에 달할 것으로 추산된다. 앞서 양사가 체결한 공급 계약 물량까지 합치면 전체 수주 규모는 약 27GWh에 이른다.
주피터파워는 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 자산운용사 블랙록(BlackRock)이 소유한 에너지 전문기업이다. 현재 미국 내 최대 수준의 ESS 프로젝트 개발 물량을 보유하고 있다.
이번에 공급되는 LFP 배터리는 미국 인디애나주에 위치한 스타플러스에너지(SPE) 공장에서 생산될 예정이다.
삼성SDI는 최근 SPE 공장에서 LFP 배터리 양산을 시작한 데 이어 대규모 공급 계약까지 확보하면서 북미 ESS 시장 공략에 속도를 내고 있다.
특히 삼성SDI는 북미 지역에서 유일한 비중국계 각형 ESS용 배터리 생산업체로, 중국산 소재에 대한 의존도를 낮춘 공급망도 확보했다는 설명이다.
삼성SDI는 기존 삼원계 배터리 중심의 ESS 사업 포트폴리오를 LFP 배터리까지 확대하고 있다. 포스코퓨처엠, 엘앤에프 등 국내 소재 업체들과 LFP 소재 공급 계약을 체결하며 공급망 경쟁력도 강화하고 있다.
패브리스 허드리 삼성SDI 미주법인 ESS팀장 부사장은 "미국에서 생산되는 각형 LFP 배터리의 경쟁력과 공급 역량을 인정받은 결과"라며 "차별화된 각형 배터리 기술과 안정적인 공급망을 바탕으로 글로벌 ESS 시장 공략을 이어갈 것"이라고 말했다.
앤디 보우먼 주피터파워 최고경영자(CEO)는 "안정적인 미국산 장비 확보는 당사의 프로젝트 계획 및 리스크 관리 전략의 핵심"이라며 "미국에서 생산되는 삼성SDI의 LFP 배터리를 통해 공급망 경쟁력을 강화하고 안정적인 전력 공급 역량을 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com