롯데온, 빅세이브마켓 29일까지…홈리빙 최대 20% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온은 16일 디즈니코리아와 협업해 할인행사를 29일까지 진행했다
- 행사에서 식품·리빙·가전 상품에 최대 20% 할인 쿠폰을 제공했다
- 매일 특가상품과 브랜드 행사를 열고 영화 예매권 등 경품도 증정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 영화 '어벤져스: 둠스데이'를 주제로 한 할인 행사 '빅세이브마켓'을 오는 29일까지 진행한다고 16일 밝혔다.
행사에서는 식품·리빙·가전 등 생활 카테고리 상품을 할인한다. 그로서리 5%, 홈리빙 20%, 디지털가전 12%, 집밥상점 5% 쿠폰을 제공한다.
오는 23일부터는 7% 결제 할인 혜택도 추가한다. 행사 기간 매일 다른 브랜드와 하루 한정 특가 상품을 선보인다.
브랜드별 행사에는 마즈, 종근당건강, 유한킴벌리, 락앤락, LG전자, 버거킹, 까사미아 등이 순차적으로 참여한다.
하루 한정 특가인 '둠스 딜'에서는 16일 이클립스 캔디, 오는 17일 켈로그 크런치넛, 오는 22일 웰리힐리 스키 리프트 얼리버드 상품 등을 판매한다.
겨울 상품을 모은 '둠스 픽'에서는 호빵과 호떡 등 간식, 절임배추와 김치속 등 김장 재료, 크리스마스 장식용품을 선보인다.
행사 상품 구매 고객을 대상으로 추첨 행사도 연다. 50명에게 영화 예매권 2매씩, 5명에게 롯데모바일상품권 5만원권을 제공한다.
kji01@newspim.com