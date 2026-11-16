베선트 美 재무장관, 연준에 "추가 긴축 자제"…12월 인상론에 견제구

AI 핵심 요약beta
- 스콧 베선트 미국 재무장관은 15일 연준의 추가 긴축을 반대했다
- 베선트 장관은 다음 달 인플레이션이 크게 둔화할 것으로 내다봤다
- 시장은 강한 고용 지표를 근거로 12월 금리 인상을 예상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 연방준비제도(Fed·연준)에 추가 통화 긴축을 자제할 것을 촉구했다. 12월 금리 인상론이 힘을 얻는 가운데 공개적으로 견제구를 던진 것으로 풀이된다.
베선트 장관은 15일(현지시간) 폭스뉴스에 출연해 연준의 추가 긴축에 반대한다는 입장을 밝혔다.
그는 인플레이션이 다음 달 큰 폭으로 둔화할 것이라며, 자신과 트럼프 대통령은 케빈 워시 연준 의장이 이중 책무를 다할 것으로 믿는다고 말한 것으로 전해졌다.
베선트 장관은 앞서 13일 CNBC 인터뷰에서도 "연준은 이것이 에너지 공급 충격이라는 점을 이해해야 한다"며 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승을 이유로 금리를 올려서는 안 된다는 입장을 내비쳤다. 그는 기저의 미국 경제가 매우 견조하다고 강조했다.
연준은 지난 9월 2023년 이후 처음으로 기준금리를 0.25%포인트 인상했고, 지난달에는 금리를 동결했다.
하지만 시장은 12월 추가 인상에 무게를 두고 있다. 예상보다 강한 고용 지표가 인상 논거를 뒷받침하는 가운데, 크리스토퍼 월러 연준 이사는 12월 8~9일 회의에서 물가 지표에 따라 0.25%포인트 인상을 지지할 수 있다는 입장을 밝혔다.
베선트 장관은 13일 인터뷰에서 "연준에 무엇을 하라고 말하지는 않겠다. 다만 열린 마음을 가져야 한다고 말하겠다"고 강조했다.
kwonjiun@newspim.com