[오늘날씨] 전국 구름 많고 동해안 비…한낮 포근

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 16일 전국에 구름이 많고 동해안·영남에 비가 내린다고 전망했다.
- 강원 높은 산지에는 최대 5㎝ 눈이 내리고 예상 강수량은 5~30㎜다.
- 아침 기온은 3~11도, 낮 기온은 12~19도로 포근하고 미세먼지는 대체로 보통이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 16일은 전국에 구름이 많은 가운데 동해안과 영남 지역을 중심으로 비가 내릴 전망이다. 한낮 기온은 최대 19도까지 오르며 포근할 전망이다.
기상청에 따르면 이날 전국은 구름이 많겠고 강원 동해안과 강원 산지, 경상권은 흐리고 비가 내릴 전망이다. 강원 높은 산지는 최대 5㎝ 눈도 예상된다.
경남 동부에는 오전부터, 경남 서부에는 늦은 오후부터 비가 내리겠다. 경북 내륙 일부 지역에도 오전부터 밤사이, 제주도에는 밤부터 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5~30㎜다.
아침 최저기온은 3~11도로 예상된다. ▲서울 7도 ▲인천 7도 ▲수원 6도 ▲춘천 6도 ▲강릉 10도 ▲청주 6도 ▲대전 5도 ▲전주 5도 ▲광주 5도 ▲대구 7도 ▲부산 11도 ▲울산 10도 ▲제주 12도다.
낮 최고기온은 12~19도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 12도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m, 동해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 수도권과 충북은 새벽까지, 대전·세종·충남과 호남권은 오전까지 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com