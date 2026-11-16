[오늘의 정치일정] 11월 16일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 15일 해외 순방에 나섰다
- 외교부 장관은 필리핀·중국 출장을 진행한다
- 여야 지도부는 국회 회의와 당내 일정을 소화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
해외 순방
<외교부>
-장관
필리핀·중국 출장(아세안 정상회의·APEC 정상회의)
-1차관
17:00 실국장회의
-2차관
미국 출장(한미차관회의, 한미 민관합동경제포럼)
09:30 제2회 글로벌 뉴스페이스 포럼(영상 개회사)
<통일부>
-장관
10:00 '한반도 평화체제 및 평화경제 미래비전 국제세미나' 축사
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
14:00 국방위 전체회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 국외 안장 독립유공자 유해봉환식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
10:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
14:00 더불어민주당 전국직능대표자회의 발대식(국회 본관 당대표회의실)
15:30 더불어민주당 교육특별위원회 발대식(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
10:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동139)
10:00 교육위원회 전체회의(국회 본관 522호)
-정점식 원내대표
09:00 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동139)
10:40 국회운영위원회 전체회의(국회 본관 319호)
14:00 김위상 의원 주최 <'청년 취업기회 확대와 국가-민간 고용서비스 활성화 모색' 정책포럼>(국회 의원회관 제9간담회의실)
-임이자 정책위의장
09:00 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동139)
-정희용 사무총장
09:00 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동139)
10:00 국토교통위위원회 예산결산기금심사소위원회(국회 본관 529호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:55, 김어준의 뉴스공장
09:30, 현장 최고위원회(국회 본관 정문 앞 천막)
19:00, 정의기억연대 창립 36주년 후원행사(서울여성플라자 국제회의장, 서울특별시 동작구 여의대방로54길 18)
-김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
09:30 현장 최고위원회(국회 본관 정문 앞 천막)
10:40 국회 운영위원회 전체회의(본관 319호)
13:00 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회 시민사회 공동기자회견(본청 앞 계단)
13:15 한일국회협력 안보대화(국회도서관 1층 국가전략정보센터)
14:00 유튜브 매불쇼 출연
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
14:00 최인호 신임 정무수석 접견(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
10:40 국회운영위원회 전체회의(국회운영위원회 전체회의실, 국회 본청 319호)