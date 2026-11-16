[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 16일

AI 핵심 요약beta
- 15일 국회의장은 기관장 업무보고와 민생입법전략회의를 주재했다
- 국회는 법사위·예결위 등 상임위 전체회의를 열었다
- 여야는 최고위원회와 정책포럼, 기자회견 등을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장 주재 기관장 업무보고(국회접견실)
10:30 제4차 민생입법전략회의(국회접견실)
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 재정경제기획위원회 경제재정소위원회 / 본관 431호
10:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 기후에너지환경노동위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 622호
10:00 국토교통위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 529호
10:00 성평등가족위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 550호
10:00 예산결산특별위원회 예산안등조정소위원회 / 본관 638호
10:40 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
14:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
전체회의산회후 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
법안1소위산회후 행정안전위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 박주민 의원실, 기본사회 국가의 기본을 제안하다 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김교흥 의원실 등, 인천 공공의료 강화와 인천대학교 의학전문대학원 설립을 위한 국회토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 송기헌 의원실 등, 제2차 공공기관 이전과 혁신도시 발전 전략 국회 포럼 / 의원회관 제2소회의실
10:00 정춘생 의원실 등, 촉법소년·우범소년과 선진소년사법 / 의원회관 제3간담회의실
10:30 우원식 의원실 등, 성난 민심의 파도: 2026 미 중간선거가 한국 사회에 던지는 경고 / 의원회관 제2세미나실
13:00 신동욱 의원실 등, 상법 개정 이후 한국 기업지배구조의 과제와 장기적 가치창출 전략 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 박형수 의원실 등, 대구경북 통합신공항 조기 착공 과제와 전략 / 의원회관 제2소회의실
14:00 남인순 의원실, 미국은 블루웨이브! 한국은 그레이웨이브? / 의원회관 제8간담회의실
14:00 손솔 의원실 등, 차별금지법 평등법 제정을 위한 연속 포럼: 1차 민주주의와 차별금지법 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 김위상 의원실, 청년 취업기회 확대와 국가-민간 고용서비스 활성화 모색 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 김선교 의원실 등, 푸드테크산업법 제정 1년 성과 및 발전방향 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 김문수 의원, [정치 현안 기자회견]
09:40 이광희 의원, [현안 기자회견]
10:00 최혁진 의원, [보훈요양원 부정수급 책임 촉구 기자회견]
10:20 조상호 비상근부대변인, [민주파출소 허위조작정보 관련 브리핑]
14:00 김문수 의원, [AI안경 및 스마트기기 부정행위 방지 대책 강화 촉구 기자회견]
14:20 김태규 의원, [원외당협위원장단 전자투표법 발의 규탄 기자회견]
16:00 이성윤 의원, [전북 지역 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
10:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 전국직능대표자회의 발대식 / 국회 본관 당대표회의실
15:30 교육특별위원회 발대식 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
10:30 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 현장 최고위원회의 / 청와대 사랑채 분수대 앞
*장동혁 당대표
10:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
*정점식 원내대표
10:40 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
14:00 <청년 취업기회 확대와 국가-민간 고용서비스 활성화 모색 정책포럼> / 국회 의원회관 제9간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:55 김어준의 뉴스공장 출연
09:30 현장 최고위원회 / 국회 본관 정문 앞 천막
19:00 정의기억연대 창립 36주년 후원행사 / 서울여성플라자 국제회의장
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
09:30 현장 최고위원회 / 국회 본관 정문 앞 천막
10:40 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
13:00 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회 시민사회 공동기자회견 / 본청 앞 계단
13:15 한일국회협력 안보대화 / 국회도서관 1층 국가전략정보센터
14:00 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
14:00 최인호 신임 정무수석 접견 / 개혁신당 대회의실
*천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
10:40 국회운영위원회 전체회의 / 국회운영위원회 전체회의실
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