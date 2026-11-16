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라우터 단 한 대가 美 전역 항공 마비 불렀다...트럼프 "바이든 때문"

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AI 핵심 요약

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  • 15일 FAA는 아칸소주 라우터 데이터 과부하로 항공 운항 차질이 발생했다고 파악했다
  • 장애로 관제센터 17곳 통신이 끊겨 전국 이륙 중단과 대규모 결항·지연이 발생했다
  • 장비 결함과 설치 오류 여부는 확인되지 않았으며 노후 인프라 취약성이 부각됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

새 장비 설치 직후 데이터 폭주…관제센터 22곳 중 17곳 통신 두절
설치 오류냐 장비 결함이냐 조사 중…"2028년까지 추가 장애 가능"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국에서 수십만 명의 여행객의 발을 묶은 대규모 항공 운항 차질이 아칸소주 남부의 라우터에서 시작된 데이터 과부하 때문인 것으로 파악됐다. 이번 사고로 미국 연방항공청(FAA)의 노후 통신 인프라가 지닌 취약성이 다시 부각됐다.

15일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)은 FAA가 아칸소주 엘도라도의 무선통신 시설에 설치된 라우터에서 이번 장애가 비롯된 것으로 파악했다고 보도했다. 텍사스주 애머릴로의 레이더 시설에 있는 또 다른 라우터에서도 문제가 발생해 통신망에 과부하를 일으킨 것으로 전해졌다.

레베카 가이 FAA 기술 책임자는 토요일 기자회견에서 "네트워크에 매우 높은 빈도로 접속 신호를 보내는 두 곳을 확인했다"며 "4~5초마다 1000건의 연결 요청이 발생했다"고 밝혔다.

브라이언 베드퍼드 FAA 청장에 따르면 이로 인해 고고도 항공기 운항을 관할하는 FAA 관제센터 22곳 가운데 17곳에서 통신 장애가 발생했다. FAA는 결국 전국 항공기 이륙 중단(그라운드 스톱) 조치를 내렸다.

◆ 새 라우터 설치 직후 장애…원인은 아직 미확인

이번 사고는 L3해리스가 아칸소 시설에 HPE 산하 주니퍼 네트웍스의 새 라우터를 설치한 직후 발생했다. 통상 설비 교체는 야간에 이뤄지지만, 당국은 외곽 지역은 주간에 작업해도 운항에 큰 영향이 없을 것으로 판단했다.

정부·업계 관계자들에 따르면 FAA는 라우터의 브로드캐스팅 기능이 필요 이상으로 광범위하게 데이터를 전송하면서 문제를 일으킨 것으로 보고 있다. FAA는 두 라우터를 네트워크에서 분리해 장애를 멈췄고, 이후 모든 주니퍼 라우터에서 해당 기능을 비활성화했다.

다만 장비 결함인지, L3해리스의 설치·설정 오류인지는 아직 확인되지 않았다. HPE 측은 "장비는 고장 나지 않았다"고 밝혔다. 숀 더피 미 교통부 장관은 악의적 목적의 증거는 발견되지 않았다며, 라우터의 기계적 결함이나 L3해리스의 '무능'에 초점을 맞춰 조사하고 있다고 말했다.

문제가 된 FAA 통신 인프라(FTI)는 수십 년 된 구리선과 광섬유 케이블로 이뤄진 네트워크로, 현재 수십억달러 규모의 업그레이드가 진행 중이다. 베드퍼드 청장은 노후 통신 시스템 유지에 매년 수억달러를 지출하고 있다고 밝혔다.

더피 장관은 2028년 말까지 구리선 교체가 끝나기 전에는 추가 장애가 발생할 수 있다고 경고했다. 그는 "FAA 시스템이 제 역할을 하지 못했거나, 계약업체가 제 역할을 하지 못했거나, 장비가 제 역할을 하지 못한 것"이라고 말했다.

◆ 트럼프 "바이든이 망쳐"…의회에 예산 증액 촉구

도널드 트럼프 대통령은 이날 이번 사태에 대해 처음 공개적으로 언급하며 바이든 행정부에 책임을 돌렸다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 "바이든 행정부는 FAA에 재앙이었다"며 "막대한 돈을 현명하지 못하게 써서 낡고 고장 난 시스템을 시작할 때보다 더 나쁘게 만들었다"고 비판했다.

지난 금요일 이륙 중단은 4시간 넘게 이어지며 수천 건의 결항과 지연을 초래했다. FAA의 전국 단위 이륙 중단은 이례적인 일이다. 이번 사태 이전에는 9·11 테러 직후와 2023년 1월 FAA 전산 장애 당시가 마지막 두 사례였다.

미 의회는 지난해 대규모 감세·지출 법안을 통해 FAA에 125억달러를 승인했다. 더피 장관은 노후 관제 시스템을 폭넓게 개편하려면 추가 예산이 필요하다고 밝혀 왔다.

트럼프 대통령은 자신의 행정부가 "비행 관제 시스템에 대한 지식과 계획을 갖고 있다"면서 "의회가 돈을 줘야 한다, 빨리!"라고 촉구했다.

미국 연방항공청(FAA)이 전국적인 항공기 운항 중단 조치를 해제한 뒤, 11월 14일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 로널드 레이건 워싱턴 내셔널 공항에서 한 승객이 항공편 안내 전광판 옆을 지나가고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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