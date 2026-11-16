라우터 단 한 대가 美 전역 항공 마비 불렀다...트럼프 "바이든 때문"

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새 장비 설치 직후 데이터 폭주…관제센터 22곳 중 17곳 통신 두절

설치 오류냐 장비 결함이냐 조사 중…"2028년까지 추가 장애 가능"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국에서 수십만 명의 여행객의 발을 묶은 대규모 항공 운항 차질이 아칸소주 남부의 라우터에서 시작된 데이터 과부하 때문인 것으로 파악됐다. 이번 사고로 미국 연방항공청(FAA)의 노후 통신 인프라가 지닌 취약성이 다시 부각됐다.

15일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)은 FAA가 아칸소주 엘도라도의 무선통신 시설에 설치된 라우터에서 이번 장애가 비롯된 것으로 파악했다고 보도했다. 텍사스주 애머릴로의 레이더 시설에 있는 또 다른 라우터에서도 문제가 발생해 통신망에 과부하를 일으킨 것으로 전해졌다.

레베카 가이 FAA 기술 책임자는 토요일 기자회견에서 "네트워크에 매우 높은 빈도로 접속 신호를 보내는 두 곳을 확인했다"며 "4~5초마다 1000건의 연결 요청이 발생했다"고 밝혔다.

브라이언 베드퍼드 FAA 청장에 따르면 이로 인해 고고도 항공기 운항을 관할하는 FAA 관제센터 22곳 가운데 17곳에서 통신 장애가 발생했다. FAA는 결국 전국 항공기 이륙 중단(그라운드 스톱) 조치를 내렸다.

◆ 새 라우터 설치 직후 장애…원인은 아직 미확인

이번 사고는 L3해리스가 아칸소 시설에 HPE 산하 주니퍼 네트웍스의 새 라우터를 설치한 직후 발생했다. 통상 설비 교체는 야간에 이뤄지지만, 당국은 외곽 지역은 주간에 작업해도 운항에 큰 영향이 없을 것으로 판단했다.

정부·업계 관계자들에 따르면 FAA는 라우터의 브로드캐스팅 기능이 필요 이상으로 광범위하게 데이터를 전송하면서 문제를 일으킨 것으로 보고 있다. FAA는 두 라우터를 네트워크에서 분리해 장애를 멈췄고, 이후 모든 주니퍼 라우터에서 해당 기능을 비활성화했다.

다만 장비 결함인지, L3해리스의 설치·설정 오류인지는 아직 확인되지 않았다. HPE 측은 "장비는 고장 나지 않았다"고 밝혔다. 숀 더피 미 교통부 장관은 악의적 목적의 증거는 발견되지 않았다며, 라우터의 기계적 결함이나 L3해리스의 '무능'에 초점을 맞춰 조사하고 있다고 말했다.

문제가 된 FAA 통신 인프라(FTI)는 수십 년 된 구리선과 광섬유 케이블로 이뤄진 네트워크로, 현재 수십억달러 규모의 업그레이드가 진행 중이다. 베드퍼드 청장은 노후 통신 시스템 유지에 매년 수억달러를 지출하고 있다고 밝혔다.

더피 장관은 2028년 말까지 구리선 교체가 끝나기 전에는 추가 장애가 발생할 수 있다고 경고했다. 그는 "FAA 시스템이 제 역할을 하지 못했거나, 계약업체가 제 역할을 하지 못했거나, 장비가 제 역할을 하지 못한 것"이라고 말했다.

◆ 트럼프 "바이든이 망쳐"…의회에 예산 증액 촉구

도널드 트럼프 대통령은 이날 이번 사태에 대해 처음 공개적으로 언급하며 바이든 행정부에 책임을 돌렸다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 "바이든 행정부는 FAA에 재앙이었다"며 "막대한 돈을 현명하지 못하게 써서 낡고 고장 난 시스템을 시작할 때보다 더 나쁘게 만들었다"고 비판했다.

지난 금요일 이륙 중단은 4시간 넘게 이어지며 수천 건의 결항과 지연을 초래했다. FAA의 전국 단위 이륙 중단은 이례적인 일이다. 이번 사태 이전에는 9·11 테러 직후와 2023년 1월 FAA 전산 장애 당시가 마지막 두 사례였다.

미 의회는 지난해 대규모 감세·지출 법안을 통해 FAA에 125억달러를 승인했다. 더피 장관은 노후 관제 시스템을 폭넓게 개편하려면 추가 예산이 필요하다고 밝혀 왔다.

트럼프 대통령은 자신의 행정부가 "비행 관제 시스템에 대한 지식과 계획을 갖고 있다"면서 "의회가 돈을 줘야 한다, 빨리!"라고 촉구했다.

미국 연방항공청(FAA)이 전국적인 항공기 운항 중단 조치를 해제한 뒤, 11월 14일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 로널드 레이건 워싱턴 내셔널 공항에서 한 승객이 항공편 안내 전광판 옆을 지나가고 있다.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com