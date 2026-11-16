"대기업-스타트업 협업, 성장·지역 혁신이 중요" 오픈이노베이션 활성화 방안

초기 단계 편중 문제 지적…스케일업·지역 강조

공공수요 기반 판로 개척 등 3가지 개선안 제시

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국경제인협회가 대기업과 스타트업 간 오픈이노베이션이 초기 단계에 편중된 문제를 지적하고 개선 방안을 제시했다. 스타트업의 성장과 지역 혁신으로 이어지는 '질적 전환'을 이루어야 한다고 강조했다.

한경협은 '대기업-스타트업 상생 생태계와 지역 혁신을 위한 오픈이노베이션 활성화 방안' 보고서를 16일 발표했다. 대기업과 스타트업의 협업이 양적으로는 확대되고 있으나 질적 전환이 필요하다고 강조했다.

보고서에 따르면, 국내 주요 대기업 76개사 중 42개사(55.3%)가 오픈이노베이션을 운영 중이다. 기업형 벤처캐피탈(CVC) 13개사는 총 85개 투자조합을 운용하고 있으며, 올해 신규 결성된 투자조합은 15개로 지난해 10개보다 증가했다. 협업 분야도 정보통신기술(ICT)·플랫폼에서 로보틱스·헬스케어·모빌리티 등으로 다양해지고 있다.

협업 단계별로는 불균형이 심각한 것으로 나타났다. 오픈이노베이션 경험이 있는 스타트업 58개사를 조사한 결과, 개념 검증(PoC) 단계 협업 경험은 56.9%, 연구개발(R&D)은 43.1%에 달했지만 상용화는 25.9%, 스케일업은 10.3%에 불과했다.

대기업과 스타트업의 오픈이노베이션 추진 현황. [사진=한국경제인협회]

반면 신규 창업기업 159개사 대상 조사에서 스타트업이 희망하는 협업 분야는 투자 유치(31.7%), 고객사 확보(28.5%), 공동 R&D(27.6%), 상용화(26.8%) 순이었다. 정책 지원 희망도 후속 투자·사업화 자금·판로 개척 지원이 59.1%로 압도적이었다.

보고서는 지역 오픈이노베이션 중개기관들의 역할을 인정하면서도 한계를 지적했다. 창조경제혁신센터는 전담 대기업과의 협력에 의존해 지역별 편차가 발생하고, 테크노파크는 실증 인프라에는 강하지만 투자·후속 연계가 부족하며, 지역 대학은 산학협력단의 기업 연결 구조가 제한적이라고 분석했다.

보고서는 세 가지 개선안을 제시했다. 첫째는 '공공수요 기반 초기 판로 개척'이다. 정부가 초기 시장 역할을 해 스타트업이 PoC 단계를 넘어 공공조달 판로를 확보하도록 지원한다. 정부 부처가 해결 과제를 공모하고 스타트업이 솔루션을 제안하는 절차를 도입하며, 각 부처의 기존 예산 내 시범사업으로 우선 편성하는 방식이다.

둘째는 '지역 협업 거점 재편'이다. 지자체·거점기업·혁신센터·테크노파크가 컨소시엄을 이뤄 지역 주도형 오픈이노베이션 특구로 지정받고 중앙정부와 매칭펀드를 조성해 재원을 집중 투입한다. 테크노파크의 실증 인프라와 혁신센터의 액셀러레이팅 기능을 결합한 원스톱 파이프라인도 구축한다.

셋째는 '오픈이노베이션 인센티브 강화'다. 오픈이노베이션 참여 기업에 대한 R&D 세액공제 우대 및 중견기업 전용 트랙 신설, CVC 대상 외부출자·해외투자 한도 규제 완화를 비수도권 기업 투자 비중과 연동한다. 현재 정부가 추진 중인 CVC 규제 완화(외부출자 한도 40%에서 50%, 해외투자 한도 20%에서 30%)를 일괄 적용하지 않고, 비수도권 소재 기업 투자 비중이 일정 수준 이상인 CVC에 우선 적용하는 방식이다.

정철 한경협 연구총괄대표는 "오픈이노베이션의 양적 확대를 넘어 협업의 지속가능성을 높이는 데 초점을 맞춰야 한다"며 "대기업과 스타트업이 함께 성장하며 지역의 혁신 역량까지 품을 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다"고 했다.

raul1649@newspim.com