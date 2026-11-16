김장 비용 28만8000원, 2020년대 들어 가장 저렴…"배추값 급락"

AI 핵심 요약beta
- 올해 4인 가족 김장비용이 28만8500원으로 조사됐다
- 전통시장과 대형마트 비용이 지난해보다 각각 14.8%, 10.9% 줄었다
- 배추 생산량 증가와 수요 분산으로 김장재료 가격이 안정된 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 올해 4인 가족 김장비용이 전통시장 기준 28만8500원으로 2020년대 들어 가장 낮은 수준으로 조사됐다.
한국물가정보에 따르면 4인 가족 김장비용은 전통시장 28만8500원, 대형마트 36만340원으로 지난해보다 각각 14.8%, 10.9% 줄었다. 지난해 전통시장 33만8500원, 대형마트 40만4280원과 비교하면 5만원, 4만3940원 낮아졌다.
전통시장 기준 배추는 지난해보다 33.3%, 쪽파는 50.0% 내렸고 총각무와 대파도 20.0% 하락했다. 소금은 16.7%, 새우젓은 33.3% 올랐다. 생육 기간 기상 여건이 양호해 배추 생산량이 늘어난 영향이다. 직접 김장을 담그는 가구가 줄어 수요가 과거만큼 집중되지 않는 점도 가격 안정 요인으로 꼽힌다.
한국물가정보 이동훈 팀장은 "올해는 주요 김장재료의 공급도 원활해 2020년대 들어 가장 낮은 김장비용으로 조사되면서 가계 부담도 다소 줄어들 것으로 보인다"고 말했다.
정부는 지난 3일 '2026 김장재료 수급안정대책'을 발표하고 배추 4만6500톤과 무 9000톤을 사전 확보해 수급 상황에 따라 공급하기로 했다. 농수산물 할인 지원에는 역대 최대인 640억원을 투입한다. 이후 11일에는 배추 공급과잉 우려에 따라 약 3만톤 출하정지와 1만톤 수매비축을 추가로 추진한다고 밝혔다.
기상청 전망에 따르면 올해 11월 기온이 평년보다 높아 김장 적기는 중부지방 11월 하순에서 12월 초, 남부지방 12월 초에서 중순, 남부 해안 지역은 12월 중순부터 내년 1월 초로 예상된다.
fineview@newspim.com