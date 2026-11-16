中 APEC 기업인 정상회의 세계기업 115곳 집결, 美기업 20%

시진핑 중국 국가주석 개막식에 참석해 기조연설

기업인 서밋에 APEC 12개 경제체 지도자들도 참석

영 프 독 스위스 등 역외 13개 경제체 기업들도 합류

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 17~18일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인 정상회의(서밋)에 세계 500대 기업 115곳을 비롯해 글로벌 정·재계 인사 2000여명이 참석한다. 특히 미국 기업이 외국 경제체 가운데 가장 높은 비중인 약 20%를 차지해 미중 갈등 속에서도 아시아태평양 시장에 대한 미국 기업들의 높은 관심을 보여주고 있다.

중국무역촉진위원회(CCPIT)는 15일 APEC 정상회의 주간 관련 기자회견에서 이같이 밝혔다. 리칭솽 CCPIT 부회장은 이번 기업인 정상회의에 APEC 12개 경제체 지도자들이 참석하며, 참가 기업 대표단은 21개 회원 경제체를 모두 아우른다고 설명했다. 영국·프랑스·독일·스위스 등 역외 13개 경제체 기업들도 참여해 '아시아태평양 플러스' 협력 구도를 형성할 전망이다.

선전 첸하이(前海) 국제회의센터에서 열리는 이번 회의의 주제는 '공동 번영 촉진, 미래 공동 창조'다. 시진핑 중국 국가주석은 개막식에 참석해 기조연설을 할 예정이다. 호주·캐나다·칠레·홍콩·인도네시아·한국·말레이시아·멕시코·러시아·태국·베트남 등 11개 경제체 지도자들도 연설이나 토론에 참여한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 선전시 첸하이(前海)만 인근 도로에 APEC을 알리는 현수기가 걸려있고, 주변도로에 대형 컨테이너 트럭이 밀려들고 있다. 선전 첸하이 국제회의센터에서는 11월 17일~18일 APEC 기업인 정상회의가 열린다. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.16 chk@newspim.com

미국 기업들의 적극적인 참여도 주목된다. 미국 기업은 외국 경제체 가운데 참가 규모가 가장 크며 전체 참가 기업의 약 20%를 차지한다. 미중 무역위원회 관계자는 APEC의 의미가 미중 양국 관계에 국한되지 않고 아태지역 전체 경제체의 협력과 발전에 있다며 미국 기업들이 역내 광범위한 사업 기회를 주목하고 있다고 밝혔다.

회의에서는 아태지역 경제협력의 구체적인 실행 방안이 집중 논의된다. 주요 의제는 역내 연결성 강화, 개방적이고 포용적인 인공지능(AI) 혁신 생태계 구축, 지속가능한 발전, 아태자유무역지대(FTAAP) 건설, 디지털경제 협력, 디지털·녹색 전환 등이다.

특히 광둥·홍콩·마카오 대만구(웨강아오 대만구)의 발전과 아태지역 협력 기회를 별도 주제로 다뤄 중국 남부 경제권의 역할을 부각할 예정이다.

이번 회의의 가장 큰 특징은 창설 30년 만에 처음으로 기업인들의 논의 결과를 담은 공식 제안문을 발표한다는 점이다. '2026 APEC 기업인 정상회의 선전 이니셔티브'라는 이름의 문건에는 글로벌 기업들의 정책 제언과 협력 방안이 담긴다. 이는 APEC 정상 비공식회의에 전달돼 향후 역내 기업 협력의 공동 행동 지침으로 활용될 예정이다.

국제통화기금(IMF)은 2026년 아태지역 경제성장률을 4.8%로 전망하고 있다. 중국은 이번 회의를 통해 역내 다자무역체제 수호와 개방 확대를 강조하는 한편, 선전과 웨강아오 대만구를 글로벌 기업들의 협력 거점으로 부각한다는 구상이다. 미중 갈등과 보호무역주의 확산 속에서 이번 기업인 정상회의가 아태지역 경제협력의 새로운 공감대를 형성할 수 있을지 주목된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com