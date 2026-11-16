맘스터치, 우즈벡 1호점 열었다…국내 QSR 첫 중앙亞 진출

AI 핵심 요약beta
- 맘스터치는 16일 우즈베키스탄 타슈켄트에 1호점을 열었다
- 이번 매장은 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 계약 후 첫 성과다
- 맘스터치는 할랄 메뉴를 앞세워 중앙아시아 인접국 진출을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 맘스터치가 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에 마스터 프랜차이즈 1호점을 열고 중앙아시아 시장 공략에 나섰다. 맘스터치는 국내 QSR(Quick Service Restaurant) 브랜드 가운데 현지에 처음 진출한 사례라고 밝혔다.
16일 맘스터치에 따르면 이번 매장은 지난해 8월 현지 기업 'UHL CO'의 외식 자회사 'ONE FOOD LLC'와 마스터 프랜차이즈 계약을 맺은 뒤 내놓은 첫 성과다. 매장은 지하철역과 버스정류장이 가까운 생활상권인 '칠란자르 쇼핑 센터'에 들어섰다. 규모는 69평(228㎡), 70석이다. 포장과 배달 수요에도 대응한다.
메뉴는 '싸이버거', '빅싸이순살' 등을 중심으로 구성하고, 향후 '싸이피자', '불고기피자' 등 피자 메뉴를 현지화해 순차 도입한다. 인구 대부분이 무슬림인 점을 감안해 싱가포르 매장에서 쓰는 KMF 할랄 인증 제품을 들여오고, 1호점의 현지 할랄 인증도 취득했다.
맘스터치는 지난달 마스터 프랜차이즈 계약을 맺은 카자흐스탄과 함께 우즈베키스탄을 중앙아시아 거점으로 삼아 키르기스스탄 등 인접국으로 단계적으로 진출한다는 구상이다.
맘스터치 관계자는 "우즈베키스탄은 중앙아시아 최대 인구를 보유한 데다 K푸드와 한국 외식 브랜드에 대한 관심이 높아 성장 잠재력이 큰 시장"이라고 말했다.
fineview@newspim.com