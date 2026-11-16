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맘스터치, 우즈벡 1호점 열었다…국내 QSR 첫 중앙亞 진출

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  • 맘스터치는 16일 우즈베키스탄 타슈켄트에 1호점을 열었다
  • 이번 매장은 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 계약 후 첫 성과다
  • 맘스터치는 할랄 메뉴를 앞세워 중앙아시아 인접국 진출을 확대할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 맘스터치가 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에 마스터 프랜차이즈 1호점을 열고 중앙아시아 시장 공략에 나섰다. 맘스터치는 국내 QSR(Quick Service Restaurant) 브랜드 가운데 현지에 처음 진출한 사례라고 밝혔다.

맘스터치가 우즈벡 1호점을 열었다. 이진영 맘스터치앤컴퍼니 부사장(왼쪽)과 자파르 'ONE FOOD LLC' 대표이사. [사진= 맘스터치앤컴퍼니]

16일 맘스터치에 따르면 이번 매장은 지난해 8월 현지 기업 'UHL CO'의 외식 자회사 'ONE FOOD LLC'와 마스터 프랜차이즈 계약을 맺은 뒤 내놓은 첫 성과다. 매장은 지하철역과 버스정류장이 가까운 생활상권인 '칠란자르 쇼핑 센터'에 들어섰다. 규모는 69평(228㎡), 70석이다. 포장과 배달 수요에도 대응한다.

메뉴는 '싸이버거', '빅싸이순살' 등을 중심으로 구성하고, 향후 '싸이피자', '불고기피자' 등 피자 메뉴를 현지화해 순차 도입한다. 인구 대부분이 무슬림인 점을 감안해 싱가포르 매장에서 쓰는 KMF 할랄 인증 제품을 들여오고, 1호점의 현지 할랄 인증도 취득했다.

맘스터치는 지난달 마스터 프랜차이즈 계약을 맺은 카자흐스탄과 함께 우즈베키스탄을 중앙아시아 거점으로 삼아 키르기스스탄 등 인접국으로 단계적으로 진출한다는 구상이다.

맘스터치 관계자는 "우즈베키스탄은 중앙아시아 최대 인구를 보유한 데다 K푸드와 한국 외식 브랜드에 대한 관심이 높아 성장 잠재력이 큰 시장"이라고 말했다.

fineview@newspim.com

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삼성전자 조만간 사장단 인사 난다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 이르면 이번 주 정기 사장단 인사를 단행할 것으로 예상되는 가운데 이재용 삼성전자 회장의 성과주의 인사 원칙에 재계의 관심이 쏠린다. 반도체 사업이 사상 최대 실적을 경신한 반면 완제품 사업은 두 분기 연속 적자를 기록하면서 성과에 따른 보상과 쇄신의 필요성이 동시에 커졌기 때문이다. 다만 인공지능(AI) 확산과 메모리 가격 급등이라는 동일한 시장 환경이 두 부문의 실적에 상반된 영향을 미쳤다는 점에서 경영진에 대한 평가가 단순하지만은 않다. 반도체 사업은 호황을 지속할 수 있는 경쟁력을 확보해야 하고 완제품 사업은 기존 수익구조의 한계를 극복해야 하는 상황이다. 이 회장이 현재의 경영 성과와 미래의 성장 가능성에 어느 정도 비중을 두느냐에 따라 삼성의 차세대 경영진 구도도 달라질 전망이다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB] 16일 재계에 따르면 삼성전자는 조만간 2027년도 정기 사장단 인사를 시작으로 임원 인사와 조직개편을 순차적으로 단행할 전망이다. 지난해 11월 21일 단행한 사장단 인사에서는 사장 승진자가 1명에 그치는 등 경영 안정에 방점이 찍혔다. 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 사장의 2인 대표이사 체제를 구축하고 각각 메모리사업부장과 모바일경험(MX)사업부장을 겸직하도록 했다. 올해는 두 부문의 실적 격차가 극단적으로 벌어졌다. 삼성전자는 올해 3분기 107조4000억원의 영업이익을 기록했다. DS부문이 106조5000억원의 영업이익을 올린 반면 DX부문은 8000억원의 영업손실을 내며 두 분기 연속 적자를 기록했다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 반도체 재건 이끈 전영현…성과주의 승진 기대감반도체 사업을 재건한 전 부회장은 유임에 무게가 실린다. 전 부회장은 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 약화로 삼성전자 위기론이 확산하던 지난 2024년 5월 구원투수로 등판했다. 같은 해 11월 메모리사업부장까지 겸직하며 기술 경쟁력 회복을 진두지휘했다. 삼성전자는 올해 HBM4 양산과 판매 확대에 성공하며 인공지능(AI) 반도체 시장에서 경쟁력을 회복했다. 범용 메모리 가격 상승까지 맞물리면서 반도체 사업의 수익성도 크게 높아졌다. 관건은 전 부회장이 메모리사업부장 겸직을 내려놓을지 여부다. 메모리 사업이 정상화 궤도에 오른 만큼 후임 사업부장을 발탁하고 전 부회장은 파운드리(반도체 위탁생산)와 첨단 패키징, 대규모 시설투자 등 DS부문 전반의 경쟁력 강화에 집중할 가능성이 제기된다. 차기 메모리사업부장 후보로는 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO) 사장과 황상준 메모리개발담당 부사장, 김재준 전략마케팅실장 부사장 등이 거론된다. 송 사장은 반도체연구소장을 겸직하며 차세대 반도체 기술과 공정 개발을 이끌어 온 인물이다. 황 부사장은 D램과 낸드플래시 개발을 총괄하며 메모리 기술 경쟁력 회복에 기여했다. 김 부사장은 글로벌 고객사 대응과 고부가가치 메모리 판매 확대를 담당해 왔다. AI 반도체 시장의 성장으로 메모리 사업에서 기술 개발 못지않게 영업·마케팅의 중요성도 커지고 있다. 글로벌 빅테크를 중심으로 수년 치 물량을 선점하려는 장기공급계약이 확산하면서 우수한 제품을 개발하는 것뿐 아니라 대형 고객사를 확보하고 안정적인 수익 기반을 구축하는 역량도 중요해졌기 때문이다. 삼성전자는 이미 대형 고객사 10곳과 장기공급계약을 체결했으며 추가로 10곳과 협상을 진행 중이다. 차세대 메모리 기술 주도권 확보와 글로벌 고객사 확대가 모두 중요한 과제로 떠오른 만큼 기술 전문가와 영업·마케팅 전문가 중 누구에게 메모리사업부의 지휘봉을 맡길지가 관전 포인트다. 비메모리 사업은 사정이 다르다. 2024년 말 파운드리사업부장에 오른 한진만 사장은 북미 반도체 사업을 총괄하며 쌓은 경험을 바탕으로 테슬라 등 대형 고객사를 확보했다. 2나노 공정 수주 확대와 미국 테일러 공장 가동 등 주요 사업 과제가 진행 중이라는 점에서 경영의 연속성에 무게가 실린다. 반면 2022년부터 시스템LSI사업부를 이끌고 있는 박용인 사장은 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 경쟁력 강화와 수익성 개선이라는 과제를 안고 있다. 맞춤형 반도체 등으로 사업 영역을 확대하는 과정에서 새로운 리더십을 발탁할 가능성도 배제할 수 없다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆ 적자 직면한 노태문…완제품 사업 체질 개선 과제DX부문은 대규모 승진보다 사업 경쟁력 회복을 위한 쇄신에 무게가 실릴 전망이다. 노 사장은 지난해 3월 한종희 부회장의 갑작스러운 별세로 DX부문장 직무대행을 맡은 뒤 같은 해 11월 정식 부문장에 올랐다. 갤럭시 스마트폰의 글로벌 성장을 이끌어 온 노 사장에게 주어진 새로운 임무는 TV와 생활가전까지 아우르는 완제품 사업 전반의 경쟁력 강화였다. 그러나 중국 기업들의 추격이 거세진 데다 메모리 등 주요 부품 가격까지 급등하면서 수익성 확보에 어려움을 겪고 있다. 노 사장이 정식 부문장에 오른 지 1년밖에 지나지 않았다는 점에서 유임 가능성이 높지만 부회장 승진을 뒷받침할 실적 명분은 상대적으로 약해졌다는 평가다. 노 사장 역시 MX사업부장 겸직을 해제하고 DX부문 전체의 체질 개선에 집중할 가능성이 있다. 후임으로 거론되는 최원준 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장은 미국 퀄컴 출신으로 갤럭시 스마트폰의 기술 혁신과 AI 기능 고도화를 주도해 왔다. 지난해 사장으로 승진한 데 이어 COO를 맡으며 모바일 사업 전반으로 역할을 확대했다. TV 사업에서는 이미 쇄신 인사가 이뤄졌다. 삼성전자는 지난 5월 용석우 영상디스플레이사업부장을 DX부문장 보좌역으로 이동시키고 이원진 사장을 후임으로 선임했다. 개발 전문가 대신 콘텐츠·서비스 전문가를 사업부장에 배치하며 하드웨어 판매 중심의 수익구조를 다변화하겠다는 의지를 드러냈다. 이원진 사장의 역할이 한층 확대될 가능성도 주목된다. 구글 출신의 광고·서비스 전문가인 이 사장은 2014년 삼성전자에 영입된 뒤 삼성 TV 플러스 등 서비스 사업을 성장시키며 2021년 사장으로 승진했다. 2023년 말 상담역으로 물러났지만 1년 만에 글로벌마케팅실장으로 화려하게 복귀한 데 이어 올해 위기에 빠진 TV 사업의 구원투수로 등판했다. 이 사장은 지난해에 이어 올해 상반기에도 삼성전자 현직 임원 가운데 가장 많은 보수(74억7900만원)를 받으며 입지를 다졌다. DX부문이 하드웨어 판매 중심의 사업구조에서 벗어나 광고와 콘텐츠, 구독 등 서비스 중심으로 수익원을 다변화해야 하는 상황인 만큼 이 사장의 역할이 TV 사업을 넘어 완제품 사업 전반의 체질 개선으로 확대될 가능성도 있다. 이재용 삼성전자 회장 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 사업지원실 출범 1년…이재용의 용인술 주목그룹의 컨트롤타워 역할을 하는 사업지원실의 변화 여부도 관심사다. 이 회장은 지난해 11월 사업지원태스크포스(TF)를 정식 조직인 사업지원실로 전환하고 정현호 부회장을 회장 보좌역으로 이동시켰다. 후임 실장에는 재무 전문가인 박학규 사장을 선임하고 최윤호 사장에게 전략팀장을 맡겼다. 인수합병(M&A)팀도 신설했다. 반도체 사업을 통해 확보한 막대한 투자 재원을 미래 성장동력 확보에 투입해야 하는 상황에서 박 사장의 부회장 승진 여부와 사업지원실의 역할 확대도 주요 관전 포인트다. AI와 로봇, 첨단 패키징 등 미래 사업을 이끌 기술 인재의 발탁 기조도 이어질 전망이다. 삼성전자는 지난해 윤장현 삼성벤처투자 대표를 사장으로 승진시켜 DX부문 CTO 겸 삼성리서치장으로 선임하고 하버드대 교수 출신인 박홍근 사장을 삼성전자 종합기술원(SAIT) 원장으로 영입했다. 부사장 승진자도 2024년 35명에서 지난해 51명으로 늘리며 차세대 경영진 후보군을 확대했다. 다만 이번 인사에서는 반도체와 완제품 사업의 실적 격차를 경영진의 역량 차이로만 평가하기 어렵다는 점이 변수다. DS부문의 사상 최대 실적은 HBM 경쟁력 회복이라는 자체적인 성과에 AI 인프라 투자 확대와 메모리 공급 부족에 따른 가격 상승이 맞물린 결과다. 반면 DX부문은 중국 기업들과의 경쟁이 심화하는 상황에서 메모리 가격 급등으로 스마트폰과 TV 등 주요 제품의 제조원가까지 상승하는 이중고를 겪고 있다. 제품 가격을 인상하면 판매량과 시장점유율 하락을 감수해야 하고, 가격을 유지하면 수익성이 악화될 수밖에 없는 상황이다. 같은 시장 환경이 두 부문의 실적에 상반된 영향을 미친 만큼 외부 요인에 따른 실적 증감과 경영진이 실제로 창출한 성과를 어떻게 구분해 인사에 반영할지가 이 회장의 고민이 될 것으로 보인다. 성과급을 둘러싼 두 부문의 내부 갈등도 이 회장의 부담이다. DX부문 중심의 노동조합은 지난 5일 수원사업장 앞에서 집회를 열고 공정한 보상체계 마련과 경영진의 책임을 촉구했다. 재계 관계자는 "성과를 낸 인재에게는 확실한 보상을 하고 부진한 사업에는 새로운 돌파구를 마련할 수 있는 인재를 배치하는 것이 성과주의 인사의 핵심"이라며 "사상 최대 실적에도 사업 간 불균형이 심화한 상황에서 이 회장이 단기적인 경영 성과와 미래 성장 가능성을 어떻게 평가하느냐에 따라 삼성의 향후 경영 방향도 가늠할 수 있을 것"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-11-16 10:21
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김동선의 '벤슨' 체험관 돌연 종료, 왜 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김동선 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S) 미래전략총괄 사장이 브랜드 기획 단계부터 공을 들인 프리미엄 아이스크림 브랜드 벤슨(Benson)이 체험 프로그램 '마이 스쿱 스튜디오(My Scoop Studio)' 운영을 종료했다. 지난해 6월 문을 연 지 1년 5개월여 만이다. 예약 고객 80여 명에게 취소를 통보하는 과정에서 담당 직원의 개인 휴대전화 번호를 사용하면서 내부에서도 대응 방식을 두고 뒷말이 나왔다. 회사의 운영 종료 결정에 따른 고객 응대 부담을 직원 개인에게 떠넘긴 것 아니냐는 지적이다. 회사 측은 가맹사업 교육장으로 공간을 전환하기 위한 결정으로, 실적 부진이나 사업 이관과는 무관하다는 입장이다. 벤슨 '마이스쿱 스튜디오'가 지난달 15일 예약 고객에게 발송한 운영 종료 및 예약 취소 안내 문자메시지. 오는 11월 5일을 마지막으로 운영을 종료한다는 내용이 담겼다. 직원 개인 휴대전화번호로 예약 취소를 통보해 내부에서도 뒷말이 나왔다. [사진=제보자 제공] ◆예약자 80명 남기고 돌연 운영 종료…직원 개인번호로 취소 안내 16일 제보로 확보한 문자메시지에 따르면 마이 스쿱 스튜디오 측은 지난달 15일 오후 6시께 예약 고객에게 '클래스 종료 및 예약 취소 안내'를 발송했다. 회사 측은 "11월 5일 목요일을 마지막으로 클래스 운영을 종료하게 돼, 부득이하게 예약해 주신 클래스의 취소 안내를 드린다"며 "기대하는 마음으로 예약해 주셨을 텐데 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다"고 안내했다. 운영 종료를 3주 앞두고 이미 접수한 예약 모두를 취소한다고 공지한 것이다.  문제는 안내 방식이다. 브랜드 대표번호가 아닌 '010'으로 시작하는 담당 직원의 개인 휴대전화 번호로 취소 문자가 발송됐다. 제보자는 예약 고객이 남아 있는데도 프로그램을 중단하고 직원 개인번호로 취소를 안내하면서 직원들 사이에서도 술렁였다고 전했다. 회사 차원의 결정으로 발생한 고객 문의와 불만을 직원 개인이 감당하도록 했다는 취지다. 제보자는 "매출이 부진하자 예약이 꽉 차 있는 상태에서도 갑자기 프로그램 운영을 접었다"며 "심지어 담당자 개인 휴대전화 번호로 일방적인 취소 통보까지 진행되면서 '뒷감당을 어떻게 하라고 그러느냐'며 회사 내부에서도 뒷말이 무성했다"고 전했다. 취소 대상은 네이버 예약 60명과 캐치테이블 20여 명 등 총 80여 명이었다. 예약금 1만원은 환불 조치했다. 다만 회사 측은 개인번호를 통한 안내가 예약 플랫폼의 기능 차이 때문이라고 설명했다. 회사 관계자는 "캐치테이블과 네이버 모두 예약 취소 기능은 있지만, 캐치테이블에는 취소 사유를 기재하는 기능이 없어 부득이하게 직원 번호로 안내했다"고 말했다. 프리미엄 아이스크림 브랜드 '벤슨' 1호점 매장 외부 전경. [사진= 뉴스핌 DB] ◆"체험 공간서 가맹 교육장으로 전환 목적" 마이 스쿱 스튜디오는 지난해 6월 서울 강남구 벤슨 1호점 '벤슨 크리머리 서울' 지하 1층에 문을 열었다. 고객이 직접 재료를 골라 아이스크림을 만들고 포장하는 체험 프로그램으로, 도입 당시 참가비는 2인 한 팀당 5만 원이었다. 벤슨은 가족 단위 고객과 젊은 소비자에게 브랜드를 알리는 핵심 콘텐츠로 이 프로그램을 내세웠으나, 1년 5개월여 만에 운영을 끝내고 가맹점주 교육 공간으로 용도를 전환하기로 했다. 회사 측은 이번 운영 종료가 실적 부진과는 무관하다는 입장이다. 회사 관계자는 "마이 스쿱 스튜디오는 10월 중순 가맹사업 교육장으로 전환하기로 결정하고 운영을 중단해 현재 공사 중"이라며 "가맹사업 본격화를 앞두고 매장이 늘어날수록 운영 표준화와 교육 체계를 강화하기 위한 결정으로, 벤슨의 실적이나 사업 이관과는 관계없다"고 선을 그었다. 다만 일각에서는 프로그램 운영 종료 시점이 아워홈의 벤슨 사업 양수일 하루 전이라는 점을 들어, 이번 사업권 이관과 연관된 조치가 아니냐는 시각도 제기된다. 아워홈은 벤슨의 기존 운영사인 베러스쿱크리머리와 360억 원 규모의 영업양수도 계약을 체결하고 이달 6일 벤슨 사업을 넘겨받았다. 벤슨은 향후 아워홈의 전국 냉동 물류망과 외식 인프라를 활용해 내년 상반기 서울·수도권을 중심으로 가맹점 모집에 나설 계획이다. 오는 2027년까지 직영점과 가맹점을 각각 50곳씩 총 100개 매장으로 확대한다는 목표다. nrd@newspim.com 2026-11-16 10:53

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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