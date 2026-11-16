풀무원, 美 애리조나서 첫 해외 위탁급식 시작

AI 핵심 요약beta
- 풀무원푸드앤컬처가 16일 미국 애리조나 사업장에서 급식을 시작했다
- 현지법인 첫 해외 사업장으로 중식과 석식을 제공한다
- 한식과 미국 현지식을 함께 선보이며 북미 시장 공략에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원의 푸드서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처가 국내 대기업의 미국 애리조나주 퀸크릭 사업장에서 단체급식 운영을 시작하며 북미 위탁급식 시장 공략에 나섰다.
16일 풀무원푸드앤컬처에 따르면 이 사업장은 올해 1월 설립한 미국 현지법인 'Pulmuone FNC USA'가 운영하는 첫 해외 위탁급식 사업장이다. 규모는 175평이며 중식과 석식을 제공한다.
한국인과 현지 외국인 직원이 함께 근무하는 점을 감안해 정통 한식과 미국 현지식을 함께 내놓는 '투트랙' 전략을 택했다. 한식은 '코리안 스테이션', '그랩 앤 고', '프라이빗 다이닝 룸' 등으로 구성하고, 현지식은 '아메리칸 스테이션'에서 선보인다.
이동훈 대표는 "해외 첫 사업장을 조기에 안착시켜 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 푸드서비스 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.
풀무원푸드앤컬처는 올해 상반기 위탁급식과 컨세션 사업 매출은 전년 동기 대비 각각 8.5%, 21.8% 성장했다.
fineview@newspim.com