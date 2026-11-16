G마켓, '더모 뷰티' 전문관 개설…주요 브랜드 거래액 57%↑

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 16일 피부 고민별 화장품 전문관을 공식 개설했다
- 에스트라·유세린 등 참여 브랜드 거래액이 57% 증가했다
- G마켓은 전문가 콘텐츠와 약국 연계 사업을 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
레디영 약국과 온·오프라인 연계
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 피부 고민과 성분에 따라 화장품을 찾을 수 있는 '더모 뷰티' 전문관을 공식 개설했다고 16일 밝혔다.
전문관은 피부 타입별로 상품을 비교하고 추천하는 방식으로 운영한다. 에스트라, 유세린, 닥터지, 아벤느, 센텔리안24 등이 참여한다.
G마켓에 따르면 지난 9월 14일 전문관을 가오픈한 뒤 지난 12일까지 주요 더모 코스메틱 브랜드의 일평균 거래액은 가오픈 전 같은 기간보다 57% 증가했다.
G마켓은 상품 정보 콘텐츠도 확대할 계획이다. 라이브커머스와 쇼츠딜에 성분 전문가와 화장품 연구원, 브랜드 매니저, 메이크업 아티스트 등을 참여시켜 성분과 제품 특성, 사용법을 설명한다.
오프라인 매장과의 연계도 추진한다. G마켓은 약국 매장 '레디영 약국'과 뷰티 분야 공동 사업 협약을 체결했다.
매장을 방문한 외국인 고객이 G마켓 글로벌에서 상품을 다시 구매할 수 있도록 오프라인 매장과 온라인몰을 연결하는 방식이다.
kji01@newspim.com