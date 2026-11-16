삼성바이오, 2조6650억원 유상증자 흥행…청약 증거금 11.4조원

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 16일 유상증자 일반공모청약에서 11조원대 증거금이 몰렸다고 밝혔다
- 청약 경쟁률은 135.6대 1로, 총 2조6650억원을 조달했다
- 조달 자금은 글로벌 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드그룹 인수에 사용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폴리펩타이드그룹 인수 자금 확보
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 약 2조6650억원 규모의 유상증자 일반공모청약에서 11조원이 넘는 청약 증거금이 들어오며 흥행했다.
삼성바이오로직스는 지난 12~13일 진행한 유상증자 일반공모청약에 총 974만5071주가 신청됐다고 16일 밝혔다.
청약 경쟁률은 135.6대 1로 집계됐다. 전체 청약 증거금은 11조4407억원으로, 일반공모까지 진행된 주주배정 유상증자 가운데 역대 최대 규모다.
신주 발행가액은 주당 117만4000원으로, 경쟁률을 고려하면 1주를 배정받기 위해 약 1억6000만원의 청약 증거금이 필요한 수준이다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 보통주 227만주를 발행하고 총 2조6650억원을 조달한다.
앞서 진행된 구주주 및 우리사주조합 청약에서는 전체 발행 주식의 96.8%인 219만8146주에 대한 청약이 접수됐다. 이후 단수주를 포함한 잔여주식 7만1854주를 대상으로 일반공모를 진행했다.
조달 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수에 사용된다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 14억6000만스위스프랑(당시 약 2조7000억원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 최근 완료된 공개매수에서는 97.98%의 지분이 응했으며, 향후 강제매수 등을 통해 지분 100%를 확보할 계획이다.
회사는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 CDMO 사업 영역을 확대한다는 전략이다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 오는 17일 주금 납입과 30일 신주 상장을 거쳐 마무리될 예정이다.
sykim@newspim.com