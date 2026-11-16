美항공 이륙 중단 여파 사흘째...누적 결항 1만7천500편

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 연방항공청(FAA)의 전면적 항공기 이륙 중단의 여파가 15일(현지시간) 사흘째 이어지면서 누적 결항 항공편이 1만7500편을 넘어섰다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 13일(금요일) 4시간 넘게 이어진 FAA의 이륙 중단 조치로 발생한 대규모 운항 차질이 주말 내내 계속됐다.

지난 13일 9000편 이상의 항공편이 취소된 데 이어 14일 6600편이 결항했고, 이날 오후 늦게까지도 약 1900편이 추가로 취소되면서 사흘간 누적 결항 편수는 약 1만7500편에 달했다.

지난 14일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴에 위치한 로널드 레이건 워싱턴 공항 항공편 안내판에 표시된 취소 및 지연 항공편 정보. [사진=로이터 뉴스핌]

항공편을 다시 예약하거나 렌터카·호텔을 구하지 못한 승객들의 불편이 잇따르면서, 이번 사태는 지난 1월 미국 전역을 강타한 대형 겨울 폭풍 당시와 맞먹는 올해 최악의 항공 대란 중 하나로 기록됐다.

항공사들은 주말 동안 흐트러진 운항 일정을 복구하는 데 총력을 기울였다. 앤드루 워터슨 사우스웨스트항공 최고운영책임자(COO)는 이날 직원들에게 보낸 메시지에서 "모든 징후가 정상 운항에 가까워지고 있음을 보여준다"고 밝혔다.

이번 이륙 중단은 항공교통관제사가 미 영공 내 조종사들을 안내할 때 사용하는 노후 시스템에 문제가 생기면서 취해졌다. 정부 및 업계 관계자들에 따르면 FAA는 문제의 근본 원인을 찾는 과정에서 아칸소주의 한 시설에 있는 라우터(통신 중계장치)가 네트워크에 매우 빠른 속도로 신호(ping)를 보내기 시작한 점에 주목했으며, 해당 라우터와 텍사스주에 있는 또 다른 라우터에서 쏟아진 데이터가 전체 시스템에 과부하를 일으킨 것으로 파악됐다.

FAA는 아직 라우터 오작동의 정확한 원인을 규명하지 못했다. 숀 더피 미 교통부 장관은 기기 자체의 기계적 결함인지, 아니면 'FTI'로 알려진 통신 시스템을 총괄하는 방산·통신기업 L3해리스 테크놀로지스의 "무능" 때문인지를 조사하고 있다고 밝혔다. 이에 대해 L3해리스 대변인은 자사가 당국의 조사를 지원하고 있다고 말했다. 더피 장관은 L3해리스가 문제의 라우터들을 확보해 플로리다 본사에서 진단 테스트를 진행 중이며, FAA와 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE) 산하 주니퍼 네트웍스, 시스코 엔지니어들도 조사를 지원하고 있다고 전했다.

현재 FTI 시스템은 수십억 달러 규모의 현대화 작업을 진행 중이다. 더피 장관은 시스템 내 모든 구리선을 광케이블로 교체하는 작업이 완료되는 2028년 말까지는 추가적인 운항 차질이 발생할 수 있다고 경고했다.

장시간 이륙 중단으로 수천 대의 항공기와 승무원들이 다음 운항지에 제때 배치되지 못하면서 연쇄 차질이 빚어졌다. 일부 항공편은 공항 혼잡으로 회항하거나 대체 공항으로 우회했고, 조종사와 승무원의 법정 근무시간 한도가 초과되면서 대체 인력 확보전도 벌어졌다. 사우스웨스트항공은 조종사의 절반과 객실 승무원의 45%를 재배치해야 했으며, 아메리칸항공은 출근하는 승무원들에게 대기 좌석 대신 확정 좌석을 배정하고 항공사들은 추가 수당까지 내걸었다.

더피 장관은 이날 NBC 방송 '밋 더 프레스'에 출연해 "항공사들이 모든 승무원과 항공기를 재배치하는 데는 시간이 걸린다"며 "오늘부터 상황이 나아지기 시작해 월요일(16일)에는 정상화될 것으로 본다"고 말했다.

wonjc6@newspim.com