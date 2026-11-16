'역대 최강' 엘니뇨에 겨울옷도 변화…신세계百, 방수·방한 상품 확대

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 16일 포근하고 비 많은 겨울에 맞춰 기능성 패션을 확대했다
- 엘니뇨 감시구역 해수면 온도가 10월 역대 최고치를 기록했다고 전해졌다
- 강남점 등 주요 점포에서 방수·방풍 겨울 패션 팝업을 잇따라 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 엘니뇨 감시구역의 해수면 온도가 10월 기준 역대 최고 수준을 기록하면서 신세계백화점이 겨울 패션 상품 구성을 넓힌다. 평년보다 포근하고 강수량이 많을 것이라는 전망에 맞춰 보온성뿐 아니라 비와 눈을 막아주는 방수·방풍 기능을 갖춘 상품을 앞세웠다.
신세계백화점이 인용한 기상청 자료에 따르면 지난 10월 엘니뇨 감시구역의 해수면 온도는 평년보다 2.6도 높아 같은 달 기준 역대 최고치를 기록했다.
엘니뇨는 적도 부근 중·동태평양의 해수면 온도가 평년보다 높은 상태로 지속되는 현상이다. 대기 순환에 영향을 미쳐 세계 각지의 기온과 강수 패턴을 바꾼다. 이번 엘니뇨는 오는 12월 절정에 이를 것으로 전망되며, 11~12월 국내 기온과 강수량도 평년보다 높을 것으로 예상된다.
신세계백화점의 올해 1~10월 아웃도어 매출은 전년 동기 대비 약 13% 증가했다. 회사는 기능성 의류 수요에 대응해 강남점과 센텀시티, 대구신세계에서 겨울 패션 팝업스토어를 잇따라 운영한다.
강남점 8층에서는 스노웨어 팝업을 진행한다. 22일까지 스트리트 감성과 스노보드 문화를 결합한 '스페셜게스트'의 2026~27년 겨울 컬렉션을 선보인다. 25일까지는 국내 테크니컬 스포츠웨어 브랜드 '디미토'를 소개하고, 대한민국 프리스타일 스노보드 국가대표팀 공식 후원 브랜드 '챔피온'과의 협업 컬렉션, '버텍스 넥스트 레벨' 제품을 함께 전시한다. 26일부터 내년 1월 9일까지는 일본 프리미엄 아웃도어 브랜드 '골드윈'의 2026년 스키 컬렉션을 소개한다.
센텀시티 지하 2층에서는 16일부터 내년 1월 3일까지 스트리트 캐주얼 브랜드 '모이프'의 백화점 첫 팝업을 연다. 다운 점퍼와 플리스 등 신상품을 최대 30%, 행사 상품을 최대 60% 할인하고 30만원 이상 구매 고객에게 티셔츠를 증정한다.
대구신세계 7층에서는 27일부터 내년 1월 22일까지 일본 브랜드 '스부'의 패딩 슬리퍼를 선보인다. 보온성과 편안한 착용감으로 실내는 물론 캠핑과 산책 등 야외 활동에도 활용할 수 있다.
nrd@newspim.com