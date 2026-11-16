CU, 리센느 굿즈 27종 전국 110여개 점포서 판매

AI 핵심 요약beta
- CU가 16일 리센느 멤버 캐릭터 굿즈 27종을 전국 110여 점포에서 판매한다고 밝혔다.
- 굿즈 판매는 20일부터 시작되며 인형·티셔츠·가방·키링 등으로 구성됐다.
- 앞서 리센느 협업 상품은 약 2주간 5만개 이상 팔리며 일부 굿즈가 품절됐다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 CU는 그룹 리센느 멤버 리브와 메이를 형상화한 '리트와 메트' 캐릭터 굿즈 27종을 전국 110여개 점포에서 판매한다고 16일 밝혔다.
판매는 오는 20일부터 시작한다. 거제·경주·고양·수원 등의 점포가 대상이며, CU경주황리단길점은 캐릭터를 활용해 점포 안팎을 꾸밀 예정이다.
상품은 중형 인형과 티셔츠, 가방, 키링 등으로 구성된다. 중형 인형은 각 4만2000원, 티셔츠 4종은 각 3만9000원, 키링 4종은 각 1만2000~1만6000원이다. 리센느의 신규 앨범 'PULSE' 관련 상품 4종도 판매한다.
CU는 앞서 이달 초 CU올림픽광장점에서 리센느 관련 상품을 판매하는 팝업스토어를 운영했다. 약 2주 동안 관련 상품 5만개 이상이 팔렸고, 피규어 키링 등 일부 굿즈는 3일 만에 품절됐다.
이번 굿즈 판매는 CU가 지난 7월 리센느와 전속 모델 계약을 맺은 뒤 이어온 협업의 하나다. CU는 빵과 도시락 등 식품에 이어 캐릭터 상품으로 판매 범위를 넓혔다.
CU의 베이커리 브랜드 BAKE405가 리센느와 협업해 내놓은 빵 5종은 출시 약 두 달 만에 누적 판매량 350만개를 넘었다. 리센느 멤버들은 해당 상품 개발에 참여했다.
CU는 리센느 멤버 원이의 어머니가 만들어주던 반찬을 바탕으로 한 '덕연이 딸 도시락' 등으로도 협업 상품을 확대해 왔다.
kji01@newspim.com