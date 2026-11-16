삼성전자, 수능 당일 에어컨 긴급 서비스팀 운영

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자서비스는 16일 수능 고사장 에어컨 긴급 서비스를 운영했다
- 전담팀은 시험장 주변에 상주하며 출장 서비스와 사용법 안내를 제공했다
- 삼성전자로지텍은 사전 점검으로 고사장 난방 환경을 안정적으로 관리했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 고사장의 시스템에어컨 긴급 서비스를 운영한다.
삼성전자서비스는 수능 당일 에어컨 장애에 신속하게 대응하기 위해 전담 서비스팀을 구축했다고 16일 밝혔다. 팀원들은 시험장 주변에 상주하며 긴급 상황 발생 시 출장 서비스와 사용 방법 안내를 제공한다.
인공지능(AI) 기술을 활용한 원격진단 서비스도 함께 운영한다. 스마트싱스에 연결된 에어컨의 상태와 사용 이력을 AI로 분석해 상담사가 원격으로 제품 설정을 조정하거나 조치 방법을 안내한다.
삼성전자로지텍은 수능 당일 안정적인 난방 운영을 위해 사전 점검을 진행 중이다. 전담 엔지니어들이 실내외기 팬 작동 상태와 적정 온도 가동 여부 등을 점검하고 있으며, 잠재적 이상 징후를 미리 확인해 고사장의 실내 환경을 안정적으로 유지할 계획이다.
삼성전자서비스 관계자는 "수험생들이 쾌적하고 안정적인 환경에서 시험에 집중할 수 있도록 사전 점검부터 시험 당일 긴급 대응까지 최선을 다하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com