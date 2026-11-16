고경표, 음주운전 사고 직접 사과 "예정된 활동 모두 중단"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 고경표가 음주운전 사고에 대해 직접 사과하고 예정된 모든 활동을 중단하겠다고 밝혔다.

고경표는 지난 15일 자신의 SNS에 장문의 사과문을 게재하고 "11월 14일 새벽 술을 마시고 운전하다 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘었다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 최지환 기자 = 배우 고경표. choipix16@newspim.com

고경표는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "음주운전을 하지 말아 달라고 사람들에게 이야기했던 제가 그 말을 어겼다. 제 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었다. 무책임한 행동이었다"고 반성했다.

고경표는 청소차와 충돌한 뒤 조금 더 이동해 차량을 세웠으며, 차에서 내려 사고 상황을 살폈다고 전했다. 이어 현장에 있던 환경미화원 두 명에게 곧바로 사과했고, 이들이 이미 경찰에 신고했다는 사실을 알게 됐다고 설명했다.

특히 사고 당시 CCTV 영상에서 외투 주머니에 무언가를 넣는 듯한 행동에 대해서는 "영상에서 제가 외투 주머니에 넣은 것은 손에 들고 있던 차 키였다"고 해명했다.

아울러 고경표는 한동안 배우로서 미래에 대한 고민이 많았지만 예능 프로그램에 출연하며 큰 힘을 얻었다고 털어놨다. 그는 "요즘 일하러 가는 하루하루가 참 기쁘고 감사했다"면서도 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다"고 제작진과 스태프들에게 고개를 숙였다.

이어 "저를 믿고 불러주신 제작진과 스태프분들, 곁에서 함께해 준 동료분들께 정말 죄송하다"며 오랜 시간 자신을 응원해 온 팬들과 작품을 봐준 시청자들에게도 사죄의 뜻을 전했다.

고경표는 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"고 약속했다.

끝으로 "예정된 활동은 모두 중단하겠다"며 "이번 사안으로 느낀 스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고, 저 자신을 붙잡으며 살겠다. 정말 죄송하다"고 덧붙였다.

한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 승용차를 운전하다 도로 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 확인됐다. 이 사고로 청소업체 소속 60대 직원이 경상을 입었으며, 청소차량도 일부 파손됐다.

사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 "이번 사안을 엄중하게 받아들이고 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠다"고 입장을 전했다.

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