[전병서 소장 분석] 엔비디아 없는 중국 AI 날개를 달까, 한국 반도체의 기회와 도전

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 11월 12일, 33년간 엔비디아를 이끌어 온 젠슨 황이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났다. 발단은 10월 29일 뉴욕타임스 보도였다. 엔비디아 칩을 대량 구매하던 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 가까운 관계였으며, 미국 정보당국이 그를 중국 국가안전부에 포섭된 인물로 본다는 내용이었다. 황은 혼외 관계를 인정했고, 이사회 결정으로 사퇴했다. 엔비디아의 문이 굳게 닫히면 중국 AI와 반도체 산업은 무너질까, 아니면 오히려 날개를 달까. 몇 가지 측면에서 손익계산서를 따져본다. 그리고 한국의 대중 반도체 수출에는 어떤 변화가 일어날지 함께 짚어본다.

젠슨 황 퇴장, 화웨이에게 '최고의 영업사원' 생긴 셈

젠슨 황은 생전 화웨이를 "가장 강력한 경쟁자"라고 부르며 중국 시장을 사실상 내줬다고 인정했다. 그가 물러나면서 중국 AI칩 기업들은 강력한 경쟁자가 사라진 시장을 얻게 됐다. 번스타인은 화웨이의 중국 AI칩 시장 점유율이 50%까지 확대될 것으로 전망하고, 모건스탠리는 화웨이의 2026년 AI칩 매출을 120억 달러로 추정한다.

캠브리콘, 무어스레드, 메타X, 비런 등 GPU 기업들도 국가 조달 확대의 수혜를 입을 전망이다. 딥시크 V4 출시를 앞두고 알리바바·바이트댄스·텐센트가 수십만 개의 화웨이 칩을 주문하면서 가격이 20% 가까이 올랐다는 보도는 공급자 우위 시장의 도래를 보여준다.

이번 사태는 중국 AI칩 기업들의 최대 불확실성이던 수요 문제를 해소했다. 이제 남은 변수는 공급 능력이다. 화웨이가 10년을 들여도 이루기 어려웠던 엔비디아의 중국 시장 퇴출을 한 편의 스캔들이 나흘 만에 앞당긴 셈이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 전병서 박사. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.16 chk@newspim.com

중국의 다음 수는 '국산 의무화 2.0'과 '국가 배급제'

중국 정부는 이번 사태를 반도체 국산화의 명분으로 적극 활용할 가능성이 크다. 미국산 칩은 언제든 공급이 끊길 수 있다는 경고가 현실로 다가왔기 때문이다. 국가 자금이 투입되는 데이터센터에 한정됐던 국산칩 의무화가 민간 빅테크와 통신사, 금융권으로 확대될 수 있다.

지원책도 한층 촘촘해질 전망이다. 국산칩 전기료 보조의 전국 확대, 연산력 바우처(算力券)의 국산칩 우대, 반도체 빅펀드 3기의 HBM·첨단 패키징 집중 투자 등이 예상된다. 미국이 추가 통제에 나서면 엔비디아 반독점 조사 결과 발표나 희토류 수출 관리 강화 등으로 맞설 수도 있다.

핵심은 칩을 시장이 직접 구매하는 방식에서 국가가 연산력을 확보해 배분하는 체제로 전환하는 것이다. 중국은 국산칩의 의무 시장을 넓히고, 전기료와 바우처 지원을 통해 비효율의 비용을 국가가 부담할 수 있다. 미국이 칩을 무기로 삼는다면 중국은 전기료를 무기로 활용하는 셈이다.

'구조적 비용' 중국산 칩 AI의 장기적 한계

중국산 칩으로 AI를 만드는 것은 가능하다. 문제는 시간이 흐를수록 누적되는 구조적 비용이다.

첫째는 생태계 고립이다. 화웨이의 CANN이 중국 안에서만 통용되는 기술 생태계로 굳어질 위험이 있다. 독자 생태계에서 개발된 모델은 내수 시장의 강자가 될 수 있지만 글로벌 표준으로 자리 잡기는 쉽지 않다.

둘째는 반도체 공정의 한계다. 극자외선(EUV) 노광장비 없이 다중 노광으로 버티는 SMIC는 5나노급 상당 공정에서 원가와 수율의 벽에 부딪힐 수 있다. 셋째는 전력이다. 칩의 연산 효율이 떨어지면 동일한 성능을 구현하는 데 더 많은 칩과 전력이 필요하다.

가장 큰 문제는 연산 총량의 격차가 누적된다는 점이다. 미국이 화웨이보다 20배 많은 AI 반도체를 생산하는 구조가 지속된다면, 현재 2.7% 수준인 성능 격차도 언제든 두 자릿수로 벌어질 수 있다.

한국의 대중 반도체 수출, '단기 호재·장기 악재'

한국 반도체 산업은 사상 최대 호황을 누리고 있다. 2026년 상반기 반도체 수출은 1924억 달러로 전년 동기 대비 163% 증가해 2025년 연간 실적을 반년 만에 넘어섰다. 하지만 호황의 상당 부분은 중국 시장에 기대고 있다. 최근 월간 기준 반도체 수출에서 중국과 홍콩이 차지하는 비중은 52.3%에 달한다.

젠슨 황 사태는 단기적으로 한국 반도체에 호재가 될 수 있다. 엔비디아 칩 공급 통로가 좁아질수록 중국은 국산 AI칩 생산을 늘려야 한다. 이 과정에서 필요한 서버용 D램과 낸드플래시, 비축용 메모리 수요가 한국 기업으로 향할 수 있기 때문이다.

그러나 장기적으로는 분명한 악재다. 중국이 국산 AI칩 생산을 확대할수록 해당 칩에 탑재되는 메모리까지 자국산으로 대체하려 할 것이다. CXMT의 D램 점유율 상승과 HBM 추격이 그 신호다. 중국 AI칩 국산화의 최종 목표는 엔비디아 대체를 넘어 메모리까지 포함한 반도체 풀스택 자급에 있다.

한국은 단기적인 메모리 특수에 안주해서는 안 된다. 중국의 메모리 자급이 본격화하기 전 3~5년 안에 차세대 HBM 기술 격차를 확대하고 수출 시장도 다변화해야 한다. 중국이 엔비디아를 밀어내는 데 3년이 걸렸다면, 다음 대체 대상이 삼성전자와 SK하이닉스가 되지 않으리라는 보장은 없다.

중국산 칩 AI의 미국 추격, '보급형' 시장부터 진행 중

최첨단 AI 성능에서 중국산 칩이 미국을 추월하기는 향후 3~5년 안에 쉽지 않을 전망이다. 연산 총량이 20배, 민간 투자가 23배 차이 나는 상황에서 현재 2.7%의 성능 격차를 뒤집으려면 알고리즘 혁신이 반복돼야 한다. 미국 의회 측 추정으로도 중국이 H200의 순수 연산 성능을 따라잡는 시점은 2028년 전후다.

그러나 중국은 AI 논문 수와 인용, 특허 출원의 약 70%, 산업용 로봇 보급 등에서 이미 경쟁력을 확보했다. 오픈소스 모델과 저가 API를 앞세워 글로벌 사우스 개발자들도 끌어들이고 있다. 미국으로 향하던 AI 인재 유입은 1년 새 80% 감소한 것으로 알려졌다.

미국이 '가장 똑똑한 AI'를 만드는 동안 중국은 기술 역량을 꾸준히 키우며 '가장 널리 쓰이는 AI'를 구축하고 있다. 엔비디아 없는 중국은 당장은 속도가 느려지겠지만 기술 자립은 더 빨라질 수 있다. 한국에는 중국의 독립이 메모리 자급으로 이어지기 전 기술 격차를 벌려야 하는 시간이 얼마 남지 않았다.

전병서는...

중국 칭화대에서 석사, 푸단대에서 박사학위를 받았다. 대우경제연구소에서 반도체와 IT애널리스트로 17년간 재직했고, 대우증권 상무, 한화증권 전무를 지냈다. 이후 19년간 중국경제와 금융을 연구하고 있다. 중국경제금융연구소장으로 있으면서,성균관대 중국대학원, 중앙대 경영전문대학원에서 MBA학생들을 가르치고 있다. "금융대국 중국의 탄생", "중국100년의 꿈 한국10년의 부", "기술패권시대의 대중국혁신전략", "한국반도체 슈퍼乙 전략" , "차이나 퍼즐"등의 저서가 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com