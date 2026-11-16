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[전병서 소장 분석] 엔비디아 없는 중국 AI 날개를 달까, 한국 반도체의 기회와 도전

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AI 핵심 요약

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  • 12일 젠슨 황이 33년간 이끈 엔비디아 CEO직에서 물러났다
  • 엔비디아 공백으로 화웨이 등 중국 AI칩 기업이 수혜를 입을 전망이다
  • 한국 반도체는 단기 호재 뒤 중국산 메모리 자급화가 악재로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 11월 12일, 33년간 엔비디아를 이끌어 온 젠슨 황이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났다. 발단은 10월 29일 뉴욕타임스 보도였다. 엔비디아 칩을 대량 구매하던 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황과 가까운 관계였으며, 미국 정보당국이 그를 중국 국가안전부에 포섭된 인물로 본다는 내용이었다. 황은 혼외 관계를 인정했고, 이사회 결정으로 사퇴했다. 엔비디아의 문이 굳게 닫히면 중국 AI와 반도체 산업은 무너질까, 아니면 오히려 날개를 달까. 몇 가지 측면에서 손익계산서를 따져본다. 그리고 한국의 대중 반도체 수출에는 어떤 변화가 일어날지 함께 짚어본다.  

젠슨 황 퇴장, 화웨이에게 '최고의 영업사원' 생긴 셈

젠슨 황은 생전 화웨이를 "가장 강력한 경쟁자"라고 부르며 중국 시장을 사실상 내줬다고 인정했다. 그가 물러나면서 중국 AI칩 기업들은 강력한 경쟁자가 사라진 시장을 얻게 됐다. 번스타인은 화웨이의 중국 AI칩 시장 점유율이 50%까지 확대될 것으로 전망하고, 모건스탠리는 화웨이의 2026년 AI칩 매출을 120억 달러로 추정한다.

캠브리콘, 무어스레드, 메타X, 비런 등 GPU 기업들도 국가 조달 확대의 수혜를 입을 전망이다. 딥시크 V4 출시를 앞두고 알리바바·바이트댄스·텐센트가 수십만 개의 화웨이 칩을 주문하면서 가격이 20% 가까이 올랐다는 보도는 공급자 우위 시장의 도래를 보여준다.

이번 사태는 중국 AI칩 기업들의 최대 불확실성이던 수요 문제를 해소했다. 이제 남은 변수는 공급 능력이다. 화웨이가 10년을 들여도 이루기 어려웠던 엔비디아의 중국 시장 퇴출을 한 편의 스캔들이 나흘 만에 앞당긴 셈이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=  전병서 박사. 사진= 뉴스핌 통신사.  2026.11.16 chk@newspim.com

 

중국의 다음 수는 '국산 의무화 2.0'과 '국가 배급제'

중국 정부는 이번 사태를 반도체 국산화의 명분으로 적극 활용할 가능성이 크다. 미국산 칩은 언제든 공급이 끊길 수 있다는 경고가 현실로 다가왔기 때문이다. 국가 자금이 투입되는 데이터센터에 한정됐던 국산칩 의무화가 민간 빅테크와 통신사, 금융권으로 확대될 수 있다.

지원책도 한층 촘촘해질 전망이다. 국산칩 전기료 보조의 전국 확대, 연산력 바우처(算力券)의 국산칩 우대, 반도체 빅펀드 3기의 HBM·첨단 패키징 집중 투자 등이 예상된다. 미국이 추가 통제에 나서면 엔비디아 반독점 조사 결과 발표나 희토류 수출 관리 강화 등으로 맞설 수도 있다.

핵심은 칩을 시장이 직접 구매하는 방식에서 국가가 연산력을 확보해 배분하는 체제로 전환하는 것이다. 중국은 국산칩의 의무 시장을 넓히고, 전기료와 바우처 지원을 통해 비효율의 비용을 국가가 부담할 수 있다. 미국이 칩을 무기로 삼는다면 중국은 전기료를 무기로 활용하는 셈이다.

'구조적 비용' 중국산 칩 AI의 장기적 한계

중국산 칩으로 AI를 만드는 것은 가능하다. 문제는 시간이 흐를수록 누적되는 구조적 비용이다.

첫째는 생태계 고립이다. 화웨이의 CANN이 중국 안에서만 통용되는 기술 생태계로 굳어질 위험이 있다. 독자 생태계에서 개발된 모델은 내수 시장의 강자가 될 수 있지만 글로벌 표준으로 자리 잡기는 쉽지 않다.

둘째는 반도체 공정의 한계다. 극자외선(EUV) 노광장비 없이 다중 노광으로 버티는 SMIC는 5나노급 상당 공정에서 원가와 수율의 벽에 부딪힐 수 있다. 셋째는 전력이다. 칩의 연산 효율이 떨어지면 동일한 성능을 구현하는 데 더 많은 칩과 전력이 필요하다.

가장 큰 문제는 연산 총량의 격차가 누적된다는 점이다. 미국이 화웨이보다 20배 많은 AI 반도체를 생산하는 구조가 지속된다면, 현재 2.7% 수준인 성능 격차도 언제든 두 자릿수로 벌어질 수 있다.

한국의 대중 반도체 수출, '단기 호재·장기 악재'

한국 반도체 산업은 사상 최대 호황을 누리고 있다. 2026년 상반기 반도체 수출은 1924억 달러로 전년 동기 대비 163% 증가해 2025년 연간 실적을 반년 만에 넘어섰다. 하지만 호황의 상당 부분은 중국 시장에 기대고 있다. 최근 월간 기준 반도체 수출에서 중국과 홍콩이 차지하는 비중은 52.3%에 달한다.

젠슨 황 사태는 단기적으로 한국 반도체에 호재가 될 수 있다. 엔비디아 칩 공급 통로가 좁아질수록 중국은 국산 AI칩 생산을 늘려야 한다. 이 과정에서 필요한 서버용 D램과 낸드플래시, 비축용 메모리 수요가 한국 기업으로 향할 수 있기 때문이다.

그러나 장기적으로는 분명한 악재다. 중국이 국산 AI칩 생산을 확대할수록 해당 칩에 탑재되는 메모리까지 자국산으로 대체하려 할 것이다. CXMT의 D램 점유율 상승과 HBM 추격이 그 신호다. 중국 AI칩 국산화의 최종 목표는 엔비디아 대체를 넘어 메모리까지 포함한 반도체 풀스택 자급에 있다.

한국은 단기적인 메모리 특수에 안주해서는 안 된다. 중국의 메모리 자급이 본격화하기 전 3~5년 안에 차세대 HBM 기술 격차를 확대하고 수출 시장도 다변화해야 한다. 중국이 엔비디아를 밀어내는 데 3년이 걸렸다면, 다음 대체 대상이 삼성전자와 SK하이닉스가 되지 않으리라는 보장은 없다.

중국산 칩 AI의 미국 추격, '보급형' 시장부터 진행 중

최첨단 AI 성능에서 중국산 칩이 미국을 추월하기는 향후 3~5년 안에 쉽지 않을 전망이다. 연산 총량이 20배, 민간 투자가 23배 차이 나는 상황에서 현재 2.7%의 성능 격차를 뒤집으려면 알고리즘 혁신이 반복돼야 한다. 미국 의회 측 추정으로도 중국이 H200의 순수 연산 성능을 따라잡는 시점은 2028년 전후다.

그러나 중국은 AI 논문 수와 인용, 특허 출원의 약 70%, 산업용 로봇 보급 등에서 이미 경쟁력을 확보했다. 오픈소스 모델과 저가 API를 앞세워 글로벌 사우스 개발자들도 끌어들이고 있다. 미국으로 향하던 AI 인재 유입은 1년 새 80% 감소한 것으로 알려졌다.

미국이 '가장 똑똑한 AI'를 만드는 동안 중국은 기술 역량을 꾸준히 키우며 '가장 널리 쓰이는 AI'를 구축하고 있다. 엔비디아 없는 중국은 당장은 속도가 느려지겠지만 기술 자립은 더 빨라질 수 있다. 한국에는 중국의 독립이 메모리 자급으로 이어지기 전 기술 격차를 벌려야 하는 시간이 얼마 남지 않았다.

 전병서는...

중국 칭화대에서 석사, 푸단대에서 박사학위를 받았다. 대우경제연구소에서 반도체와 IT애널리스트로 17년간 재직했고, 대우증권 상무, 한화증권 전무를 지냈다. 이후 19년간 중국경제와 금융을 연구하고 있다. 중국경제금융연구소장으로 있으면서,성균관대 중국대학원, 중앙대 경영전문대학원에서 MBA학생들을 가르치고 있다. "금융대국 중국의 탄생", "중국100년의 꿈 한국10년의 부", "기술패권시대의 대중국혁신전략", "한국반도체 슈퍼乙 전략" , "차이나 퍼즐"등의 저서가 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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