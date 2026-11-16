[LPGA] 최혜진, 디 안니카서도 후반 무너져 통한의 2위…'최다 준우승' 기록

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨(총상금 325만 달러)에서 눈 앞에서 우승을 놓쳤다.

최혜진은 16일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 4개, 보기 2개를 묶어 2언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 14언더파 266타를 기록한 최혜진은 우승자 린디 덩컨(미국)에게 두 타 뒤진 단독 2위로 대회를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.11.14 psoq1337@newspim.com

덩컨에게 한 타 뒤진 2위로 마지막 라운드를 시작한 최혜진은 전반에만 3타를 줄이며 역전 우승의 기대를 키웠다. 5번 홀(파4)에서 첫 버디를 낚은 뒤 7번 홀(파5)과 8번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했다. 11번 홀(파4)에서도 버디 퍼트를 성공하며 마침내 단독 선두로 뛰어올랐다.

하지만 후반에 들어서는 다 잡은 승리를 내줬다. 최혜진은 13번 홀(파4)에서 스리 퍼트 보기를 범했고, 15번 홀(파3)에서 다시 보기를 기록하면서 덩컨에게 공동 선두를 허용했다. 이어 16번 홀(파4)과 17번 홀(파4)에서 연속 파에 그친 사이 덩컨은 연속 버디를 잡았다.

특히 덩컨은 17번 홀에서 6ｍ가 넘는 거리의 버디 퍼트에 성공하며 승기를 잡았다. 반면 최혜진은 마지막 18번 홀(파5)에서도 타수를 줄이지 못해 그대로 경기를 마무리했다.

이로써 최혜진은 LPGA 투어 통산 10번째 준우승을 기록했다. 이는 역대 최다 준우승으로, 종전까지는 로리 케인(캐나다)이 달성한 9회였다. 최혜진은 1981년 이후 가장 많은 준우승을 차지한 선수이자, 우승 없는 선수 중 통산 상금 1위라는 불명예도 떠안았다.

최혜진은 아마추어로 출전한 2017 US여자오픈 2위를 시작으로 투어 데뷔 이전까지 세 차례 준우승을 거뒀고, 2022년 미국 진출 이후엔 127개 대회에 나와 준우승 7번이 최고 성적이다.

지난해 메이뱅크 대회에선 3라운드까지 2위와 4타 차 단독 선두에 나섰으나 마지막 4라운드에서 무너지면서 연장전 끝에 준우승했다. 올해도 7월 팀 대회인 다우 챔피언십에서 김효주와 준우승했고, 지난 달 뷰익 LPGA 상하이와 BMW 레이디스 챔피언십에서 2주 연속 2위를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 미국 린디 덩컨이 16일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어 펠리컨 골프 클럽에서 열린 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨에서 222번째로 출전한 대회서 첫 우승 후 트로피에 키스를 하고 있다. [사진=LPGA] 2026.11.16 willowdy@newspim.com

이날 우승을 차지한 덩컨은 LPGA 투어 데뷔 첫 승의 감격을 누리며 우승 상금 48만 7500달러(약 6억 5000만원)를 챙겼다. 2014년 LPGA 투어에 데뷔한 만 35세의 덩컨은 222번째 출전 대회에서 처음으로 우승 트로피를 들었다.

한편 손가락 부상으로 휴식을 취하다 복귀한 유해란은 이날 4언더파 66타를 치면서 최종 합계 13언더파 267타로 요시다 유리(일본)와 함께 공동 3위에 올랐다. 윤이나는 2오버파 72타로 부진해 최종 합계 8언더파 272타로 공동 9위를 기록했다. 김아림은 6언더파 274타로 공동 14위, 고진영은 5언더파 275타로 16위에 올랐다.

약 두 달 만에 대회에 나온 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 이날 3타를 줄이면서 10언더파 270타로 7위에 자리했다.

willowdy@newspim.com