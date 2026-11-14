[프로농구] '박지훈 22점' 2위 정관장, 선두 삼성 87-80으로 꺾고 한 경기 차 추격

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로농구 안양 정관장이 13점 차 열세를 뒤집고 선두 서울 삼성을 꺾었다. 박지훈이 22점을 올리며 승리를 이끈 가운데 4연승을 달린 정관장은 선두와의 격차를 1경기로 좁혔다.

정관장은 14일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 삼성과의 원정 경기에서 87-80으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 정관장 박지훈이 14일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 삼성과의 원정경기 도중 포효하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.14 football1229@newspim.com

4연승을 달린 정관장은 시즌 10승 4패를 기록하며 2위를 유지했다. 선두 삼성(11승 3패)과의 승차는 1경기로 줄었다. 반면 개막 9연승으로 돌풍을 일으켰던 삼성은 최근 5경기에서 2승 3패에 그쳤다.

이날 정관장에서는 박지훈이 22점 7리바운드를 기록해 승리를 이끌었다. 데이본 리드가 14점 7리바운드를 보탰고, 부상에서 2경기 만에 복귀한 변준형도 6점 8어시스트로 힘을 보탰다.

정관장은 경기 초반 삼성의 외곽포에 고전했다. 1쿼터에만 삼성에 3점슛 5개를 허용하며 13-26으로 뒤진 채 첫 쿼터를 마쳤다.

그러나 2쿼터 들어 분위기를 완전히 바꿨다. 정관장은 강한 수비로 삼성의 공격을 봉쇄한 뒤 외곽포 4개를 포함해 18점을 연속으로 몰아넣으며 31-26으로 역전에 성공했다.

특히 정관장은 2쿼터 시작 후 5분 35초 동안 상대에게 단 한 점도 허용하지 않았다. 수비에서 흐름을 가져온 뒤 공격에서도 집중력을 발휘하며 순식간에 전세를 뒤집었다. 흐름을 유지한 정관장은 전반을 45-39로 앞선 채 마쳤다.

3쿼터에는 삼성의 반격이 거셌다. 케렘 칸터와 저스틴 구탕을 앞세운 상대의 추격에 점수 차가 좁혀졌지만 정관장은 박지훈과 문유현 등 가드진의 활약으로 리드를 지켰다.

정관장은 3쿼터를 68-64로 마무리하며 4점 차 우위를 안고 마지막 쿼터에 돌입했다. 정관장의 집중력이 돋보였다. 이관희에게 연속 속공 득점을 허용하며 74-70까지 추격당했지만 리드를 내주지 않았다.

[서울=뉴스핌] 정관장 선수단이 14일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규리그 삼성과의 원정경기에서 승리를 거둔 후 세리머니를 하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.14 football1229@newspim.com

정관장은 이후 다시 격차를 벌리며 81-72로 달아났다. 경기 종료 2분 35초를 남기고 삼성 한호빈에게 3점슛을 허용했지만 승부처에서 박지훈이 해결사로 나섰다.

박지훈은 경기 종료 1분 38초 전 결정적인 3점슛을 성공시키며 점수 차를 85-76으로 벌렸다. 정관장은 남은 시간 상대의 추격을 막아내며 87-80 승리를 완성했다.

삼성 외국인 선수 칸터와 구탕은 각각 20점, 17점을 기록하며 분전했으나, 팀의 패배를 막지 못했다.

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