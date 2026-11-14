[핌in장충] '개막 4연패' SOOP 김세진 감독 "세터 아닌 공격력이 문제…고민 많다"

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[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 외국인 공격수 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)의 부상 공백을 극복하지 못한 SOOP 수퍼스가 개막 4연패에 빠졌다. SOOP의 김세진 감독은 결정적인 순간마다 드러난 공격력 부족을 패인으로 지목하며 답답한 심정을 드러냈다.

SOOP은 14일 서울 장충체육관에서 열린 GS칼텍스와의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 경기에서 세트스코어 0-3(24-26 18-25 17-25)으로 완패했다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 김세진 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

개막 후 4경기를 모두 패한 SOOP은 승점 0으로 6위에 머물렀다. 반면 GS칼텍스는 3승 1패(승점 9)를 기록하며 2위로 올라섰다.

이날 SOOP은 외국인 공격수 오드리아나가 빠진 가운데 경기를 치렀다. 오드리아나는 전날(13일) 훈련 도중 동료 전새얀의 발을 밟아 왼쪽 발목을 다쳤고, 깁스를 한 채 목발을 짚어야 할 정도로 상태가 좋지 않았다.

주포가 빠진 상황에서도 SOOP은 경기 초반 경쟁력을 보여줬다. 하지만 세 세트 모두 초반 리드를 잡고도 공격에서 결정력이 떨어지면서 흐름을 내줬다.

특히 1세트가 뼈아팠다. SOOP은 쉬에이즈(등록명 이즈쉬에)의 중앙 공격과 상대 범실을 앞세워 6-3으로 앞섰다. 그러나 GS칼텍스의 반격에 흔들리며 9-17까지 밀렸다.

이후 신인 이혜수의 서브와 고예림, 이즈쉬에의 블로킹을 앞세워 추격에 나섰다. 21-21에서 하혜진의 블로킹으로 역전에 성공했고, 24-24 듀스까지 승부를 끌고 갔다.

하지만 마지막 순간 GS칼텍스 오세연에게 블로킹을 허용한 데 이어 김효임의 서브에이스까지 나오면서 24-26으로 세트를 내줬다.

2세트에서도 SOOP은 8-4로 앞서며 좋은 출발을 보였다. 그러나 GS칼텍스가 6연속 득점으로 역전에 성공했고, 이후 실바와 타나차의 공격을 막아내지 못하면서 18-25로 패했다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 아웃사이드 히터 고예림. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

3세트 역시 초반 리드를 지키지 못했다. 김세진 감독은 김서영과 박연화 등을 투입하며 변화를 시도했지만 공격력의 한계를 극복하지 못했고, 결국 17-25로 경기를 마쳤다.

경기 후 취재진과 만난 김 감독은 "상대가 선수를 교체하고 분위기를 탈 때, 반대로 우리의 흐름이 꺾이는 순간 나타나는 기복을 조금 더 줄여야 한다"라며 "아쉽다면 그런 부분이 가장 아쉽다"라고 돌아봤다.

특히 초반 리드를 지키지 못한 원인으로 공격력 부족을 꼽았다. 김 감독은 "공격력이 문제"라며 "기록을 보니 고의정이 공격을 35개 정도 시도해 10득점을 올렸는데 블로킹에 5개가 걸리고 범실도 5개였다. 그러면 공격 효율은 0이라는 이야기"라고 지적했다.

실제 이날 고의정은 9득점에 그쳤다. 공격 36회 시도 중 9개를 성공시켜 공격 성공률 25%를 기록했다. 공격 점유율은 34.29%로 팀에서 가장 높았지만 범실도 5개를 기록했다.

고예림 역시 7득점에 공격 성공률 27.27%에 머물렀다. 공격 22회 중 6개만 성공시키면서 측면에서 확실한 해결사 역할을 하지 못했다.

반면 아시아쿼터 이즈쉬에는 12득점에 공격 성공률 78.57%로 분전했다. 14차례 공격을 시도해 11개를 성공시키며 중앙에서 높은 결정력을 보여줬다.

그러나 중앙 공격수 한 명의 활약만으로는 GS칼텍스의 공격을 감당하기 어려웠다. 김 감독은 "세트 중간중간 기록을 보면서 계속 고민하고 있다"라며 "확실히 지금 세터들의 토스에 대해 뭐라고 할 일이 아니다"라고 강조했다.

이어 "상대가 서브를 강하게 넣어서 공격이 원활하게 돌아가지 않을 때는 높은 공을 한 방 정도 해결해 줄 선수가 필요하다"라며 "그 역할을 사이드 공격수들이 해줘야 하는데 거기서 자꾸 막힌다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 아웃사이드 히터 고의정. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

결정적인 순간 높은 공을 처리할 공격수가 부족하다는 의미다. 특히 오드리아나의 이탈로 측면 공격의 무게감이 떨어지면서 상대 블로킹을 뚫는 데 어려움을 겪고 있다.

김 감독은 "초반 리드를 잡고도 1세트부터 역전을 당하는 상황들이 모두 그런 부분에서 나타나는 것 같다"라고 분석했다.

선수 기용에서도 고민이 깊어지고 있다. 김 감독은 아웃사이드 히터 조합에 대한 질문에 "아웃사이드는 계속 돌려야 한다. 아포짓이 문제"라며 "전새얀이 들어왔을 때는 리시브에서 변화가 있지만 공격에서 문제가 생기고, 박연화를 넣으면 공격이 되지 않는다"라고 설명했다. 이어 "고민이다. 딱히 지금은 답이 없다"라며 답답한 심정을 드러냈다.

실제 박연화는 이날 2세트에 출전해 16차례 공격을 시도했지만 한 차례도 성공시키지 못했다. 블로킹으로 1득점을 올렸으나 공격에서는 존재감을 보여주지 못했다.

김 감독은 공격력 문제를 해결하기 위해 다양한 전술을 시도하고 있다고 밝혔다. 그는 "훈련에서 일부러 가운데로 파고드는 공격이나 긴 속공 등 여러 가지를 다 해봤다"면서도 "그런데 점수가 나지 않는다"라며 한숨을 내쉬었다.

[장충=뉴스핌] SOOP 오드리아나 피츠모리스가 14일 서울 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 원정경기 GS 칼텍스전에서 부상으로 결장했다. [사진=KOVO] 2026.11.14 football1229@newspim.com

그나마 긍정적인 부분은 신인 이혜수의 서브였다. 이혜수는 이날 서브에이스 1개를 기록하며 1세트 추격 과정에서 힘을 보탰다. 김 감독은 이혜수의 서브 능력을 높이 평가하며 "서브 때문에 뽑았다"고 밝혔다.

이어 "훈련 분위기도 좋고 잘 따라온다"면서도 "어릴 때부터 배워온 습관들이 있다. 그런 것들이 간혹 튀어나올까 봐 걱정되는 부분이 있다"라고 말했다.

이는 이혜수만의 문제가 아니었다. 김 감독은 "지금 우리 선수들 전체적으로 좋지 않은 습관들이 조금씩 나오고 있다"라며 "오늘도 커버 위치를 잡자고 이야기했는데 그런 부분들이 나타났다"라고 설명했다.

그러면서 "이혜수뿐 아니라 선수단 전체가 훈련 과정을 통해 조금씩 바꿔나가야 할 부분"이라고 덧붙였다.

SOOP은 개막 4연패에 빠졌지만 최근 경기에서 세트를 따내는 등 조금씩 경기력을 끌어올리고 있었다. 그러나 오드리아나의 부상으로 다시 큰 변수를 맞았다.

[서울=뉴스핌] SOOP의 신인 아웃사이드 히터 이혜수. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

김 감독은 경기 전 "경기력이 올라오고 있었고 체력적인 부분도 경기를 치르면서 좋아질 것으로 기대했다"라며 "정말 불의의 사고"라고 아쉬움을 드러낸 바 있다.

결국 SOOP의 가장 시급한 과제는 측면 공격력 회복이다. 이즈쉬에가 중앙에서 높은 공격 성공률을 기록했지만 고의정과 고예림, 박연화 등 측면 공격수들이 결정적인 순간 득점을 책임지지 못하면서 세트 초반의 우위를 승리로 연결하지 못했다.

김 감독이 지적한 대로 세터의 경기 운영보다 공격수들의 결정력 문제가 더욱 심각하게 드러난 경기였다. 오드리아나의 복귀 여부가 불투명한 상황에서 국내 공격수들이 얼마나 공백을 메울 수 있느냐가 SOOP의 연패 탈출을 좌우할 전망이다.

wcn05002@newspim.com