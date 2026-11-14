'전설들의 마지막 승부' 잠실구장 고별전…61명 레전드와 팬들의 뜨거운 작별

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 프로야구의 역사가 깃든 잠실구장에서 전설들의 마지막 승부가 펼쳐졌다. 한 시대를 풍미했던 스타들이 다시 글러브와 방망이를 잡았고, 팬들은 늦가을 비를 맞으며 잠실구장과 작별했다.

프로야구 OB 모임인 일구회는 14일 서울 잠실야구장에서 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노' 행사를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잠실 더 라스트 이닝 by 르노. [사진=일구회] 2026.10.07 psoq1337@newspim.com

이번 행사는 1982년 개장해 올해를 끝으로 철거되는 잠실구장을 기념하기 위해 마련됐다. 선수 57명과 감독 4명 등 총 61명의 야구 전설이 참가해 7이닝 레전드 매치를 펼쳤다.

경기에 앞서 김응용·김성근 감독이 시구자로, 이만수·박경완이 시포자로 나서며 특별한 승부의 시작을 알렸다.

첫 장면부터 추억이 쏟아졌다. 1982년 KBO리그 원년 최우수선수(MVP) 박철순이 선발투수로 등판해 김봉연을 유격수 땅볼로 처리했다. 잠실구장 1호 홈런의 주인공 류중일이 정확한 송구로 아웃카운트를 완성하자 관중석에서는 박수가 터졌다.

박용택은 1회부터 대주자로 나서 2루 도루에 성공했다. 68세 포수 이만수도 정확한 2루 송구로 녹슬지 않은 기량을 과시했다.

2회에는 올해 환갑을 맞은 송진우가 시속 120㎞의 공을 던져 팬들의 환호를 받았다. 선취점은 3회에 나왔다. 더스틴 니퍼트가 마운드에 오르자 관중석에서 뜨거운 박수가 쏟아졌다. 그러나 '적토마' 이병규가 니퍼트의 시속 135㎞ 공을 공략해 좌익수 방면 2루타를 터뜨렸다. 이어 김태균이 좌전 적시타를 날리며 첫 득점을 만들어냈다.

경기 곳곳에서는 웃음도 터져 나왔다. 박명환이 등판하자 상대 벤치에서는 과거 모자 속에 양배추를 넣었던 사건을 떠올리며 모자 검사를 요청했다. 이대호 타석에서는 고의4구 작전까지 등장해 관중들에게 즐거움을 안겼다.

4회에는 김재호가 신명철의 안타성 타구를 잡아낸 뒤 감각적인 글러브 백토스로 2루 주자를 잡아냈다. 현역 시절을 연상시키는 호수비에 관중석이 들썩였다. 이어 조인성이 중전 적시타를 터뜨리며 점수 차를 2-0으로 벌렸다.

4회 종료 후에는 홈런더비가 펼쳐졌다. 이승엽과 이대호, 김태균, 박병호 등 KBO리그를 대표하는 거포들이 출격한 가운데 김태균이 3점을 획득해 이대호(2점)를 제치고 우승을 차지했다.

경기 막판에도 볼거리가 이어졌다. 7회 구대성이 대타로 등장해 내야안타를 기록했다. 2005년 메이저리그에서 랜디 존슨을 상대로 2루타를 터뜨렸던 장면을 떠올리게 했다. 구대성은 이후 마운드에도 오르며 '원조 이도류'의 면모를 과시했다.

마지막 7회말에는 박정태가 좌익선상 3루타를 터뜨리며 추격의 불씨를 살렸다. 희생플라이로 한 점을 만회했지만, 마지막 타구가 박용택의 글러브에 들어가면서 경기는 5-2로 마무리됐다.

이날 경기 MVP는 이병규가 차지했고, 인상적인 수비를 선보인 김재호는 팬 투표를 통해 인기스타상을 받았다.

44년 동안 수많은 명승부와 환희, 눈물을 품었던 잠실구장. 마지막 아웃카운트가 올라가는 순간, 승패보다 값진 전설들과 팬들의 추억이 완성됐다.

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