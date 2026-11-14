[프로배구] '호키 트리플크라운' 삼성화재, 틸리카이넨 더비서 대한항공 3-1 격파

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 토미 틸리카이넨 감독이 이끄는 삼성화재가 '디펜딩 챔피언' 대한항공을 꺾고 연패 탈출에 성공했다. 외국인 선수 펠리페 호키(등록명 호키)가 트리플크라운을 달성하며 승리의 선봉에 섰다.

삼성화재는 14일 인천 계양체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 대한항공과의 원정 경기에서 세트스코어 3-1(30-28 20-25 25-16 25-17)로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 선수들이 14일 열린 대한항공과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

2연패에서 벗어난 삼성화재는 2승 2패(승점 6)를 기록하며 대한항공을 제치고 4위로 올라섰다. 반면 개막전 승리 이후 3연패에 빠진 대한항공은 1승 3패(승점 4)로 5위까지 내려앉았다.

이날 경기는 틸리카이넨 감독에게 특별한 의미가 있었다. 2021년부터 대한항공을 이끌며 왕조 구축에 앞장섰던 그는 올 시즌 삼성화재 지휘봉을 잡고 친정팀과 첫 정규리그 맞대결을 펼쳤다.

대한항공에서 함께했던 세터 유광우와 리베로 강승일도 삼성화재 유니폼을 입고 친정팀을 상대했다.

승리의 일등 공신은 호키였다. 호키는 양 팀 최다인 26점을 올렸고, 블로킹 5개와 서브 에이스 3개를 기록하며 트리플크라운을 완성했다. 아시아쿼터 왕빈도 24점을 폭발시켰고, 송명근이 14점으로 힘을 보탰다.

특히 송명근은 우리카드 소속이던 2025년 3월 19일 이후 무려 605일 만에 선발 출전해 존재감을 드러냈다. 지난 시즌 무릎 부상으로 이탈했던 그는 호키와 왕빈에게 집중된 공격 부담을 덜어주며 팀 승리에 기여했다. 삼성화재는 공격 성공률 57.69%를 기록했고, 서브 득점에서도 6-0으로 대한항공을 압도했다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재의 왕빈(왼쪽)과 송명근이 14일 열린 대한항공과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

첫 세트부터 치열한 접전이 펼쳐졌다. 대한항공은 임동혁과 젠더 케트진스키(등록명 케트진스키)의 공격을 앞세워 15-11까지 달아났다. 그러나 삼성화재는 호키의 서브를 앞세워 추격에 나섰고, 23-23 동점을 만들며 승부를 듀스로 끌고 갔다.

승부를 결정한 것은 호키의 강력한 서브였다. 28-28에서 호키가 연속 서브 에이스를 터뜨리며 삼성화재가 30-28로 첫 세트를 가져갔다.

2세트에서는 대한항공이 반격했다. 김규민과 임동혁의 블로킹이 살아나면서 삼성화재 공격을 효과적으로 차단했다. 정지석까지 공격에 가세한 대한항공은 25-20으로 세트를 따내며 균형을 맞췄다.

하지만 3세트부터 삼성화재의 화력이 다시 폭발했다. 송명근이 초반부터 공격을 주도했고, 호키와 왕빈도 연달아 득점에 성공했다. 삼성화재는 12-6까지 격차를 벌리며 주도권을 잡았다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재의 호키가 14일 열린 대한항공과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

대한항공이 임동혁과 김규민을 앞세워 추격했지만 삼성화재는 김준우의 속공과 호키의 블로킹으로 흐름을 끊었다. 결국 25-16으로 3세트를 따내며 다시 앞서갔다.

4세트에서도 삼성화재의 기세는 이어졌다. 왕빈과 송명근이 공격을 책임졌고, 김준우와 호키가 연속 블로킹을 성공시키며 16-10까지 달아났다.

대한항공은 정한용과 임재영 등을 투입하며 분위기 반전을 노렸지만 벌어진 격차를 좁히지 못했다. 삼성화재는 마지막까지 리드를 지키며 25-17로 승부에 마침표를 찍었다.

대한항공에서는 임동혁이 18점, 정지석이 12점, 케트진스키가 10점을 기록했지만 팀 패배를 막지 못했다.

wcn05002@newspim.com