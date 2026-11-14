슛감각 찾은 이현중...3점슛 4방 등 G리그 개인 최다 21점 폭발

AI 핵심 요약beta
- 이현중은 14일 G리그 경기에서 21점·7리바운드를 기록했다
- 3점슛 7개 중 4개를 성공하며 개인 최다 득점을 경신했다
- 립시티는 스탁턴에 129-133으로 패해 2연패에 빠졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = NBA 재도전을 노리는 국가대표 슈터 이현중(26·립시티 리믹스)이 미국 프로농구 G리그 무대에서 개인 통산 최다 득점을 폭발하며 매서운 존재감을 뽐냈다.
포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 14일(한국시간) 미국 캘리포니아주 스탁턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 열린 2026-2027시즌 G리그 스탁턴 킹스(새크라멘토 킹스 산하)와의 원정 경기에 선발 출전했다. 이날 이현중은 21점 7리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 팀 공격을 이끌었다. 21점은 이현중이 G리그 무대에 진출한 이후 기록한 한 경기 개인 최다 득점이다.
이날 이현중의 슛 감각은 단연 빛났다. 장기인 3점슛을 7차례 던져 4개를 림에 꽂아 넣으며 57.1%의 고감도 성공률을 자랑했다. 앞서 솔트레이크시티 스타스와의 경기에서도 3점슛 4개를 터트렸던 그는 2경기 연속 매서운 외곽포를 가동했다. 수비수를 달고 던지는 과감한 야투는 물론 본래 포지션인 스몰포워드로 선발 출전해 백도어 컷과 앤드원 플레이를 연달아 성공시키며 골밑에서도 위력을 더했다.
리바운드 역시 7개를 걷어내며 공수 양면에서 궂은일을 마다하지 않았다. 마크 시어스(31점 11어시스트)와 케일럽 휴스턴(23점)에 이어 팀 내 세 번째로 많은 득점을 올리며 분전했다. 하지만 립시티는 1쿼터 내준 실점을 극복하지 못하고 스탁턴에 129-133으로 패하며 연패에 빠졌다.
2022년 미국 데이비드슨대를 거쳐 NBA 문을 두드렸던 이현중은 G리그 산타크루즈, 호주 NBL, 일본 B리그를 거치며 실전 감각을 쌓았다. 올 시즌 다시 미국 무대로 돌아와 G리그에서 연일 맹활약을 펼치고 있는 그는 이번 경기를 통해 NBA 콜업 가능성을 한층 밝히며 꿈을 향한 질주를 이어가고 있다.
psoq1337@newspim.com